Santa, la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, va donner un concert suspendue à 45 mètres de haut à Bruxelles

Accrochée à une grue avec son piano à queue, la chanteuse Santa offrira une performance hors du commun ce vendredi à Bruxelles. Célèbre pour sa fougue sur scène aux côtés de son groupe Hyphen Hyphen, elle jouera les morceaux de son premier EP en solo.

Pourquoi se produire sur scène quand on peut le faire suspendue à une grue à 45 mètres de haut ? Santa, la chanteuse du groupe français Hyphen Hyphen, prendra son envol, accompagnée de son piano à queue, le soir du 14 juillet sur la place de la Bourse à Bruxelles. Pendant une vingtaine de minutes, elle livrera un concert vertigineux et interprétera les titres de son premier EP en solo et en français, 999.

Un croquis devenu réalité

Je suis vraiment excitée, parce que ça fait des mois qu’on prépare ce show exceptionnel, j’ai hâte de le donner, confie l’artiste. Proposer ce concert en hauteur, avec toute la passion qui m’anime, ça ne peut qu’être beau." Cela fait neuf mois que ce spectacle inédit est en gestation, depuis que l’idée a germé subitement dans l’esprit de Santa. "Je déteste le téléphone, je suis très timide. Lors d’un coup de fil un peu trop long qui m’agaçait, j’ai dessiné cette performance, se souvient la chanteuse. Ça aurait pu rester à l’état de dessin, si je n’y avais pas vu une folie possible."

Le croquis devient désormais réalité et prend déjà vie lors des répétitions dans les airs. "C’est une élévation. Je m’approche d’une forme d’absolu qui me plaît particulièrement. Et c’est rigolo aussi, c’est tout à fait nouveau comme sensation." Car la prestation relève de la cascade. Santa et son piano à queue seront grutés à 45 mètres au-dessus du sol, avant d’atterrir pour retrouver le public. "Ce n’est pas parce qu’on est dans les airs qu’il ne faut pas redescendre parfois sur terre, surtout en tant qu’artiste", affirme Santa.

Le 11 juillet, Santa a répété en conditions réelles, suspendue à une grue, avec son piano à queue. (Martin Ellis)

La musicienne promet beaucoup de surprises et d’artifices tout au long du show, et surtout un grand final avec une pluie de pop-corns sur la place bruxelloise. Un joli clin d’œil à Popcorn salé, le titre phare de son EP 999 sorti en septembre dernier. Elle y livre des chansons de variété en français, plus intimes que celles incarnées en anglais avec son groupe de pop rock électronique Hyphen Hyphen.

Son concert aérien sera l’occasion pour elle d’interpréter ses titres, ainsi qu’une exclusivité, pour la première fois en Belgique ce vendredi 14 juillet à 21h30, dans le cadre de l’inauguration de Plaisirs d’été, festivités organisées à Bruxellles jusqu’au 6 août. "Mon cœur bat plus fort en Belgique, c’est un pays que j’adore", livre l’artiste. Et que ses fans français se rassurent, le spectacle sera entièrement filmé.

Cette parenthèse solitaire n’éloigne pas Santa de Hyphen Hyphen, avec qui elle mène actuellement une tournée européenne pour promouvoir leur troisième album C’est la vie, sorti en janvier dernier. La veille de son show dans les airs, le groupe se produira au festival des Vieilles Charrues. "C’est un ping-pong, je m’amuse, se réjouit la musicienne. Ce sont deux aspects de moi qui se conjuguent assez joliment : d’une part l’intimité, d’autre part l’énergie électrique."

Vendredi 14 juillet à 21h30, place de la Bourse à Bruxelles, dans le cadre de l’inauguration de Plaisirs d’été.