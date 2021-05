Roselyne Bachelot annonce que les festivals debout pourront avoir lieu dès le 1er juillet, mais avec "4 m2 par festivalier"

"Les festivals de plein air en configuration debout pourront reprendre, selon une jauge de 4 m2 par festivalier et dans une limite qui sera définie par le préfet en fonction des circonstances locales", a indiqué Roselyne Bachelot qui était auditionnée par la Commission des Affaires culturelles à l'Assemblée générale.

Cette mesure inquiète les professionnels. "Si on parle d'un terrain de 4.000 m2 pour 1.000 personnes, ça peut s'envisager, il y a des espaces suffisamment vastes pour ne pas se coller les uns aux autres. Mais si on parle d'un carré de 4m2 par personne, c'est ingérable. Personne n'a envie de vivre une expérience pareille", a aussitôt réagi Aurélie Hannedouche, responsable du Syndicat des musiques actuelles (Sma).

Un plafond de jauge fixé par les préfets

"Les spectacles et concerts debout seront autorisés à reprendre selon un protocole adapté et un plafond de jauge fixé par le préfet au regard des circonstances locales" précise la ministre de la Culture.

"Si le préfet nous répond dix jours avant une manifestation, ce sera trop tard, objecte Aurélie Hannedouche. Nous avons 40-50 de nos adhérents qui veulent organiser un événement en juillet-août, si ils n'ont pas de réponse d'ici le 15 mai, ils vont annuler, c'est trop flou et trop risqué".

Fonds de compensation et réouverture progressive

Roselyne Bachelot a dit travailler avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le Premier ministre Jean Castex "pour la mise en place de fonds de compensation de billetterie". De gros festivals de musiques actuelles, tels les Eurockéennes ou le Hellfest, ont déjà annulé devant les contraintes sanitaires.

Le monde de la culture se prépare à une réouverture progressive le 19 mai. Pour la première période allant jusqu'au 8 juin avec un couvre-feu à 21H00, les musées, monuments et centres d'art pourront accueillir le public selon une jauge de 8 m2 par visiteur; les salles de cinéma et de spectacle un public dans la limite de 35% de leur plafond de jauge habituel et de 800 spectateurs; et les festivals en configuration assise selon le même pourcentage de jauge, mais avec une limite portée à 1.000 festivaliers.

Du 9 juin au 30 juin, le couvre-feu sera décalé à 23H00 et les restrictions assouplies (jauge de 4 m2 pour les musées et 65% pour les salles de cinéma et de spectacle).

A partir du 1er juillet, les restrictions de jauges seront levées pour toutes les salles et là où le public est assis.