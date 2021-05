Musique : de nombreuses incertitudes liées au Covid-19 pour les festivals de l'été

Chaque année à la mi-juillet, dans un champ du Finistère, le plus gros festival de musique de France bat son plein. Les Vieilles Charrues sont une institution, depuis près de trente ans. "Chaque année, on accueille à peu près 300 000 personnes, 70 000 personnes par soir", assure Jérôme Théhorel, directeur du festival. Or, cette année, seulement 5 000 spectateurs sont attendus par soir. Mais pour le patron, pas question d'annuler une deuxième année consécutive. "On a décidé de tenter le pari pour plein de raisons : on en a envie, on en a besoin", assure-t-il.

Pass sanitaire et jauge sévère

De nombreux festivals ont pourtant jeté l'éponge, découragés par le flou artistique qui entoure les directives gouvernementales. Par exemple, le pass sanitaire doit conditionner l'accès au site. Le spectateur devra présenter un test Covid négatif ou s'être fait vacciner. La jauge est également un élément crucial : 5 000 personnes maximum, masquées et assises, et uniquement dans de très grands espaces. La plupart des lieux perdent donc près des deux tiers de leur capacité.