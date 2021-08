Écoutez "Living in the Heart of Love”, chanson inédite des Rolling Stones dévoilée pour fêter les 40 ans de l'album "Tattoo You"

À quelques jours de la fermeture de l'exposition Unzipped au Stade Vélodrome de Marseille, et à quelques semaines du coup d'envoi d'une tournée américaine à laquelle le batteur Charlie Watts ne participera pas pour raisons de santé, les Rolling Stones se rappellent à notre souvenir avec une chanson inédite, Living in the Heart of Love, dont le clip vient d'être mis en ligne sur YouTube jeudi 19 août 2021. Il s'agit de l'un des neuf titres inédits qui doivent accompagner une édition remasterisée de l'album Tattoo You annoncée pour le 22 octobre prochain (c'est dans cet album que l'on trouvait les classiques Start Me Up et Waiting for a Friend). Living in the Heart of Love sonne comme du bon Stones d'antan.



Outre les neufs chansons inédites, dont une seule a été dévoilée pour le moment, la réédition de Tattoo You sera accompagnée d'une version "deluxe" du fameux concert que les Rolling Stones avaient donné à Wembley en 1982. Sorti le 24 août 1981, succès à la fois critique et public, l'album Tattoo You s'est hissé au sommet des charts américains qu'il a occupé durant neuf semaines, et des hit-parades mondiaux. La remasterisation a été réalisée par l'ingénieur du son Stephen Marcussen, basé à Hollywood.

Une tournée américaine... et des questions sur l'avenir du groupe

En attendant cette réédition, à compter du 26 septembre 2021, les célèbres rockers septuagénaires vont démarrer une nouvelle tournée américaine à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, qui s'achèvera le 20 novembre à Austin, au Texas. Charlie Watts, 80 ans, convalescent après une intervention chirurgicale, n'y participera pas. Mais déjà, depuis quelques derniers jours, des informations circulent sur une tournée en 2022, pour les soixante ans de la formation du groupe, qui pourrait sonner l'heure des adieux pour les Stones. Le 5 août, le site de Paris Match évoquait de possibles concerts en France à l'été 2022, aux festivals des Vieilles Charrues et de Garorock.