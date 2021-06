"The Rolling Stones Unzipped" : découvrez l'univers des légendes du rock dans l'exposition événement au stade Vélodrome de Marseille

Après déjà quatre concerts donnés dans la cité phocéenne, les Rolling Stones reviennent au stade Vélodrome de Marseille non pas pour enflammer la scène... mais pour une exposition qui leur est consacrée.

Dans une rétrospective immersive de leur carrière, les quatre légendes exhibent plus de 400 objets. Au programme : des tenues exubérantes portées en concert, des lettres et des journaux intimes très personnels, ou encore une reconstitution du premier appartement - pas très propret – du groupe. Intitulée The Rolling Stones Unzipped, l’expo a pris naissance à Londres puis a voyagé à New York ou encore à Sydney, avant de débarquer à Marseille. Elle y a lieu du 10 juin au 5 septembre 2021. Mike Jagger a même fait l’honneur au stade Vélodrome de réaliser une petite invitation personnalisée...

Plongée dans la carrière des Rolling Stones

Parmi les pièces marquantes de l’exposition, il y a tout d’abord les costumes : cuirs, velours, volants, pattes d’éph’... Une véritable plongée dans le dressing des Rolling Stones, bien fourni : un pour chaque performance. “Il y a cette impression de mouvement que les Stones ont voulu donner. En changeant à chaque fois de tenue, à chaque apparition que ce soit sur scène ou dans la rue, c’est ça qui est incroyable avec eux, c’est cette dynamique”, décrypte Martin d'Argenlieu, directeur des grands projets de l'Olympique de Marseille.

Des tenues faites pour étonner ou même choquer : les Rolling Stones ont marqué les esprits par l'audace de leurs choix vestimentaires. (France 3 Provence)

Autre curiosité : un studio d’enregistrement londonien grandeur nature. Une institution dans laquelle les quatre compères ont mis un bon coup de pied, comme l’explique Martin d'Argenlieu : "Dans les studios dans les années 60, c’était des gars en petite blouse blanche, les gants blancs, avec tous les micros en l’air, 'on n’y touche pas'... Ils sont arrivés comme des furies, ils ont commencé à bouger les micros... C'était un scandale, un sacrilège !”

Quant au choix du lieu de l’exposition, il ne relève pas du hasard : les Rolling Stones ont été parmi les premiers à investir les stades. “Dans les années 80, ça y est ça démarre : on a des scènes énormes, gigantesques, taillées pour les stades avec des poupées gonflables, avec des écrans...", affirme Martin d'Argenlieu. Unzipped constitue un bel hommage pour les (presque) 60 ans du groupe, qu'il fêtera l’année prochaine. C'est aussi un témoignage de leur grandeur : avec 240 millions d’albums et plus de 1 500 concerts dans le monde, les Rolling Stones ont laissé leur empreinte dans le monde du rock.

"The Rolling Stones Unzipped", au stade Vélodrome de Marseille, du 10 juin au 5 septembre 2021. Entrée : 25€