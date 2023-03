Le chanteur et le guitariste de U2 se sont livrés la semaine passée à l'exercice du concert acoustique de la radio publique américaine, le fameux "Tiny Desk".

Bono et The Edge, jouant seuls ces jours-ci, équipés de deux micros et d'une guitare acoustique, dans un bureau, entourés de livres et de dossiers et devant un public de quelques dizaines de salariés. Des images rares que nous offre la radio publique américaine NPR, qui nous régale depuis des années avec ce programme acoustique baptisé "Tiny Desk", auquel ont déjà participé des dizaines de groupes et de musiciens.

Naturel et bonne humeur

Le chanteur et le guitariste de U2, qui viennent de sortir un nouvel album, Songs of Surrender, dans lequel ils réimaginent de façon dépouillée 40 chansons du répertoire du groupe, ne pouvaient mieux trouver que cet exquis programme pour prouver que les nouvelles versions de leurs hits se passent de la puissance rock taillée pour les stades à laquelle U2 nous a habitués.



De fait, The Edge et Bono se sont livrés à l'exercice avec naturel et bonne humeur, plaisantant entre les morceaux. "Toutes ces années à essayer d'éviter un job de bureau", a notamment blagué le guitariste. Selon NPR, dont les bureaux sont basés à Washington, les deux complices, qui voyageaient sans le bassiste Adam Clayton et le batteur Larry Mullen Jr, étaient venus spécialement d'Irlande pour le programme, après une halte de cinq jours de répétitions dans l'appartement new-yorkais de Bono.

Quatre chansons en version acoustique au menu



Au total, The Edge et Bono ont joué quatre chansons, dont Stuck in a Moment You Can't Get Out Of inspirée par leur ami Michael Hutchence, le chanteur d'INXS qui s'est donné la mort en 1997, et une version remaniée de Walk On dédiée au peuple ukrainien, pour lequel U2 avait été jouer en mai 2022 dans le métro de Kiev.



Pour les deux premières chansons, Beautiful Day et In a Little While, extraites de l'album All That You Can't Leave Behind (2000), ils ont convoqué le chœur de jeunes étudiants de la Duke Ellington School of the Arts. Durant les répétitions, raconte NPR, Bono a recommandé aux étudiants de penser à Beautiful Day comme aux hymnes que l'on chante avec les amis lorsqu'on quitte un bar un peu éméché. Jusqu'à ce qu'il fasse semblant d'avoir une crise cardiaque, après avoir soudain réalisé qu'aucun des jeunes présents n'avait l'âge légal pour boire de l'alcool...

1. Beautiful Day

2. In a Little While

3. Stuck in a Moment You Can't Get Out Of

4. Walk On