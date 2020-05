VIDEO. Bob Dylan annonce la sortie d'un nouvel album original en juin, "une première depuis huit ans"

Il revient avec un 39e opus. Le chanteur américain Bob Dylan a annoncé, vendredi 8 mai, sur son site, la sortie prochaine d'un nouvel album intitulé Rough and Rowdy Ways. A 78 ans, il s'agira de son "premier album de chansons originales" depuis la sortie de Tempest en 2012, qui n'avait été suivie que d'albums de reprises de Frank Sinatra. Ce double disque arrivera dans les bacs le 19 juin.

Cette annonce intervient au lendemain de la publication d'une nouvelle chanson, False Prophet, aux airs de blues. Le lauréat 2016 du prix Nobel de littérature, qui se produit toujours en concerts, avait déjà dévoilé deux autres titres inédits, ces dernières semaines : Murder Most Foul, d'une durée de 17 minutes, évoquait l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et I Contain Multitudes faisait allusion, entre autres, à David Bowie, Anne Franck ou encore Indiana Jones.