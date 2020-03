Bob Dylan publie par surprise un nouveau titre long de 17 minutes, "Murder Must Foul"

Le Prix Nobel de littérature 2016 Bob Dylan a sorti dans la nuit de jeudi à vendredi 27 mars un morceau inédit, le premier depuis 2012.

C’est la bonne nouvelle du jour : Bob Dylan est de retour ! Le barde folk, qui n’avait pas sorti de nouvelle chanson depuis Tempest en 2012, a publié de façon surprise un inédit, Murder Most Foul, dans la nuit de jeudi à vendredi 27 mars.



"Salut à mes fans et followers avec gratitude pour votre soutien et votre loyauté au fil des ans", a écrit Bob Dylan, 78 ans, sur son site et sur Twitter. "C’est une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a quelque temps et qui pourrait vous intéresser. Restez en sécurité, restez vigilants et que Dieu soit avec vous".





Un titre "free", comme une prière

Murder Most Foul est un morceau de choix : un titre long de plus de 17 minutes, dans lequel Dylan psalmodie sur une orchestration délicate et libre comprenant un piano agile et léger, un violon fragile et quelques percussions lointaines.



Alors que le visuel montre une photo de John F.Kennedy, la chanson prière du Prix Nobel de littérature 2016 commence sur l'assassinat de l'ancien président américain, "mené à l'abattoir tel un agneau sacrificiel". Mais elle s'en éloigne bientôt et évoque des éléments de l'Amérique des années 60, avec des références aux Beatles, à Woodstock, à Altamont et même aux Who.



Elle mute ensuite vers quelque chose de plus abstrait avec un nombre incalculable de jeux de mots où les noms d'artistes et les citations d'oeuvres sont légion : John Lee Hooker, Charlie Parker, Thelonious Monk, Nat King Cole, Bud Powell, Stan Getz, Marilyn Monroe, Jelly Roll Morton, Buster Keaton, Stevie Nicks, Houdini mais aussi Little Suzie, Another One Bites the dust (Queen), Cry Me a River, Hold Your Hand, Don't Let Me Be Misunderstood, Take it to the Limit (Chicago), Moonlight Sonata (Beethoven), What's New Pussycat?, All That Jazz, Mystery Train (de Jim Jarmush), Play Misty (de Clint Eastwood)...