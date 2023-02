Un nouvel album dix ans après : le groupe belge dEUS prêt à repartir sur les routes

C'est un groupe culte, héros du rock en Belgique ces 30 dernières années : dEUS vient de sortir de nouveaux morceaux, et un nouvel album, "How To Replace It", après une pause discographique de dix ans. Avec humilité mais aussi une grosse envie de repartir sur les routes.

En plus d'avoir inspiré bon nombre de groupes belges depuis trente ans, dEUS a posé une patte indélébile sur le rock. Un univers à part, relevé par une voix profonde. Cette voix, c'est toujours celle de Tom Barman, avec ses textes intenses et habités, simplement heureux de retrouver le public avec de nouvelles choses à lui chanter. "On n'a jamais eu dans l'idée d'arrêter, précise-t-il, on a juste vécu, et maintenant on va bien voir ce que donne le live, moi je n'ai plus 25 ans, ce ne sont pas des temps très faciles pour les gens."

"Comme on dit en flamand, tout le monde doit faire sa tartine, donc tu dois te servir toi-même d'abord, et comme artiste te surprendre toi-même." Tom Barman, dEUS

Et si dEUS est très attendu par ses nombreux fans, avec une grande tournée et pas mal de festivals cet été, cet album s'est construit dans des temps difficiles, entre pandémie et rupture amoureuse. Pour Tom Barman, paradoxalement, toutes ces difficultés ont nourri les textes, lui qui avoie avoir eu à l'époque "le coeur brisé". Malgré tout, il était hors de question de faire dans le retour guimauve : "Personne n'a envie de revenir après dix ans avec un album déprimant !"

"Le rock est idéal car même quand tu parles de trucs pénibles, il y a toujours cette idée de continuer, de s'échapper de ce truc de merde, de faire quelque chose de beau." Tom Barman, dEUS

Une belle philosophie pour un retour réussi, c'est sur scène qu'on devrait redécouvrir pourquoi dEUS a tant manqué.

Les Belges de dEUS de retour dix ans après leur dernier album | La chronique de Yann Bertrand écouter

dEUS, How To Replace It (Pias). Album disponible. En tournée, à l'Elysée Montmartre le 25 mars, le 24 juin au festival God Save The Kouign, le 6 juillet à Beauregard ou le 15 juillet à Dour (Belgique).