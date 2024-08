Reformation d'Oasis : les fans du groupe se ruent sur les sites de billetterie, provoquant pannes et bugs

Après quinze ans de brouille, l'annonce de la reformation d'Oasis semble produire l'engouement escompté. Les fans du groupe britannique se sont rués samedi 31 août, dans la matinée, sur les plateformes de vente de tickets pour la tournée programmée à l'été 2025, causant des pannes sur des sites surchargés et peinant à accéder à la page d'achat des précieux billets.

Quelques jours après l'annonce, mardi 27 août, des retrouvailles de Liam et Noel Gallagher, les tickets ont été mis en vente samedi matin au Royaume-Uni et en Irlande, sur plusieurs plateformes comme Ticketmaster et Gigs and tours. Très chargés, certains de ces sites n'étaient plus accessibles dans l'heure précédant l'ouverture de la vente, donnant un avantage aux fans qui se sont connectés dès l'aube samedi.

"Vous êtes maintenant dans la file d'attente. Il y a 302 549 personnes avant vous", pouvait-on lire samedi matin, 31 août 2024, sur la plateforme Ticketmaster en Grande-Bretagne... (VUK VALCIC / ZUMA PRESS WIRE / SHUTT / SIPA)

Les sites GigsinScotland.com, SeeTickets.com ou Ticketmaster.ie affichaient un message d'erreur et étaient complètement inaccessibles. "S'il vous plaît, soyez patients, de nombreuses personnes sont actuellement connectées sur le site pour obtenir un ticket", pouvait-on lire sur la page d'attente de Gigsandtours.com, sans que celle-ci ne donne accès à la vente même après de longues minutes. Ceux qui ont réussi à atteindre la file d'attente virtuelle, de leur côté, ont partagé des captures d'écran sur les réseaux sociaux, avec parfois près de 500 000 fans avant eux en Irlande.

Des fans du monde entier à l'affût

La veille, quelques heureux élus avaient pu acheter des tickets en exclusivité après avoir été tirés au sort pour une prévente. Et vu l'engouement, certains d'entre eux n'ont pas tardé à tenter de les revendre pour plusieurs milliers de livres. "Veuillez noter que les billets peuvent UNIQUEMENT être revendus à leur valeur nominale, via Ticketmaster et Twickets. Les billets vendus en violation des conditions générales seront annulés par les organisateurs", a rapidement prévenu Oasis sur son compte X.





🚨Please note, Oasis Live ‘25 tickets can only be resold at face value via @TicketmasterUK and @Twickets!

Tickets appearing on other secondary ticketing sites are either counterfeit or will be cancelled by the promoters. — Oasis (@oasis) August 31, 2024



Oasis doit se produire à Cardiff, Manchester, Londres, Edimbourg et Dublin . Le groupe culte a déjà rajouté trois dates aux 14 initialement prévues étant donné la demande. Selon la BBC, cela représente près d'1,4 million de billets. Mais la compétition était d'autant plus rude qu'en l'absence de tournée internationale, les fans du monde entier se sont précipités sur cette vente. Car même si "des préparations sont en cours pour emmener Oasis Live '25 sur d'autres continents plus tard l'année prochaine", certains doutent de la solidité de la trêve entre les frères ennemis du rock britannique.

Un effet "Taylor Swift" ?



Le retour du duo, qui s'était déchiré en 2009 après une énième altercation au festival parisien Rock en Seine, a été annoncé mardi sur les réseaux sociaux. La réconciliation des frères Gallagher, qui ont échangé nombre de piques sur les réseaux sociaux et par interviews interposées ces quinze dernières années, n'arrive pas à la suite "d'une grande révélation" mais "d'une prise de conscience graduelle que c'est le bon moment", ont-ils expliqué. Elle intervient trente ans après l'album Definitely Maybe, sorti le 29 août 1994, qui a lancé Oasis, avec Liam pour chanteur et Noel pour guitariste et compositeur.

Pour cette tournée, les places assises les plus abordables oscillent autour de 75 livres (89 euros) pour les concerts de Londres, Edimbourg et Cardiff et autour de 150 livres (178 euros) pour des places debout. A Manchester, la ville natale des Gallagher, il faudra débourser au minimum 148 livres (176 euros) pour une place dans la fosse. Certains fans pourront aussi s'offrir à Wembley un ticket à plus de 500 livres (600 euros) qui donnera accès à une "soirée avant le concert" et permettra de bénéficier de places spéciales. Ce retour d'Oasis réjouit hôteliers et patrons de pubs, qui s'attendent à une énorme demande à l'été 2025 et espèrent un effet "Taylor Swift" dopant l'économie britannique.