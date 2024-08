Le groupe de rock britannique Oasis se reforme pour une tournée à l'été 2025, quinze ans après le clash entre les frères Liam et Noel Gallagher

Le groupe de Manchester donnera une quinzaine de concerts au Royaume-Uni et en Irlande en juillet et août prochains.

Oasis sort du désert. Les frères Liam et Noel Gallagher, brouillés depuis 2009, ont annoncé, mardi 27 août, la reformation de leur mythique groupe de britpop. Ils lanceront une tournée au Royaume-Uni et en Irlande à l'été 2025, avec une quinzaine de dates à Cardiff, Manchester, Londres, Edinbourg et Dublin. Les places seront mises en vente samedi entre 4h30 et 5h30 (heure française). "Ces dates seront les apparitions européennes exclusives du groupe", a précisé Oasis dans un second message publié sur X, fermant la porte à d'éventuels concerts en France.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Cette annonce intervient près de trente ans après l'album Definitely Maybe, sorti le 29 août 1994, qui avait lancé le groupe, et quinze ans après leur spectaculaire séparation, le 28 août 2009, juste avant un concert prévu à Rock en Seine, à Paris. Après leur séparation, les frères ennemis ont longtemps échangé des piques via les réseaux sociaux ou la presse, avant une relative accalmie ces derniers temps. Les fans du groupe fantasmaient régulièrement, depuis des années, sur une reformation.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les deux natifs de Manchester avaient publié le même clip de 11 secondes sur les réseaux sociaux, avec un unique message : "27/08/24. 8am", laissant entendre une annonce imminente. Liam Gallagher, 51 ans, avait dédié à Noel, 57 ans, le titre d'Oasis Half The World Away, dimanche soir, lors d'un concert solo. Après avoir interprété plusieurs succès du groupe, il avait diffusé sur grand écran le message "27/08/24. 8am".