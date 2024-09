The Cure dévoile "Alone", sa première chanson depuis 16 ans, avant un nouvel album

Promis depuis des années, le retour discographique de The Cure est confirmé. Le groupe de rock britannique a dévoilé ce jeudi 26 septembre, Alone, sa première chanson inédite depuis 16 ans, en avant-première dans l’émission de Mary Ann Hobbs sur BBC Radio 6.

Ce single, que The Cure joue depuis deux ans en ouverture de tous les concerts de sa tournée Shows of a Lost World, annonce un nouvel album. Baptisé Songs of a Lost World, ce 14e album studio, annoncé pour le 1er novembre, succédera à 4 :13 Dream sorti en 2008.

Alone est une ballade symphonique aux paroles poignantes, dans laquelle Robert Smith se retourne sur le passé et regrette "nos espoirs et nos rêves envolés" - "Nous étions sûrs que nous ne changerions jamais, et ça s'est arrêté", ajoute-t-il. "C'est le morceau qui a débloqué l'album, dès qu'il a été enregistré j'ai su que c'était le titre d'ouverture, et j'ai senti que l'album se précisait", affirme le chanteur et compositeur dans un communiqué lu par Mary Ann Hobbs.

Cet album a été écrit et arrangé par Robert Smith, qui a co-produit et mixé les chansons avec Paul Corkett. Il a été enregistré aux Rockfield Studios au Pays de Galles.

Un album promis depuis dix ans

La sortie de cet album bruissait depuis des années, depuis 2014 très exactement. Il y a cinq ans, cela semblait enfin se préciser : Robert Smith promettait alors un album pour la fin de 2019 au plus tard. Dès le mois d’avril 2019, en marge de l’intronisation du groupe au Rock and Roll Hall of Fame, il assurait que ce 14e album était "putain de bon" et bientôt prêt puisque déjà enregistré et mixé. Fin août, peu après leur formidable concert à Rock en Seine, il en livrait le titre de travail, Live From The Moon (il a manifestement changé depuis).

Au Los Angeles Time, le leader de The Cure précisait que la perte rapprochée de ses proches (mère, père et frère) avait influencé la teneur de ce disque, qualifié de "vraiment très sombre", proche du climat de Pornography, avec "aucune chanson pour détendre l’atmosphère". Mais, surprise, Robert Smith annonçait en octobre 2019 au site mexicain Zocalo, qu’il avait en réalité trois albums sur le feu, dont un composé de titres "beaucoup plus libres" et joués live et un autre qualifié de "disque noise complètement fou".

Etant donné que le groupe a ajouté depuis deux ans dans la setlist de sa tournée de plus en plus de nouveaux morceaux, comme I Can Never Say Goodbye, A Fragile Thing, And Nothing is Forever ou Another Happy Birthday, il semblerait que ce soit l’option chansons libres jouées live qui ait emporté le morceau.

Deux titres "Live in France" dès le 1er octobre

La rumeur de la sortie d’un album imminent s’est confirmée ces jours-ci : The Cure a changé de logo sur les réseaux sociaux et posté un extrait de Alone annonçant sa diffusion sur la BBC ce jeudi, et a distribué un mystérieux flyer dans un pub de Crawley, le fief de Robert Smith dans le Sussex. Un site baptisé Songs of a Lost World a également été lancé, qui affiche en chiffre romains la date du 1er novembre 2024.

D'ici là, le groupe a prévu de sortir le 1er octobre un double single live intitulé Novembre : Live in France 2022 avec les titres inédits And Nothing Is Forever et I Can Never Say Goodbye. Le premier a été enregistré à l'Arena de Montpellier le 8 novembre 2022 et le second cinq jours plus tard au Zénith de Toulouse le 13 novembre 2022. Ce disque sortira sous forme d'un "éco-vinyle" et tous les bénéfices seront versés à Earth Percent, la fondation pour le climat de Brian Eno. Les cent premiers exemplaires de ce pressage de 5000 exemplaires seront signés par Robert Smith.