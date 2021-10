Rock : Patti Smith entre au Panthéon pour un concert inédit, avant deux dates au Grand Rex

Patti Smith est de passage à Paris pour deux concerts au Grand Rex, vendredi 8 et samedi 9 octobre. Cela faisait plus de deux ans que la chanteuse, grande francophile, n'était pas revenue en France. À quelques semaines de ses 75 ans, la poétesse rock garde une énergie intacte en concert, et une science affirmée du symbole, comme le prouve la semaine qu'elle vient de passer.

Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante. Et en grande femme, Patti Smith était jeudi au Panthéon. La chanteuse y a enregistré un mini-concert, avec sa fille et son fils, succédant à Sting la veille, dans le cadre des 50 ans de la radio Fip. Un instant magique et inédit qui sera diffusé le 26 novembre sur l'antenne de la radio musicale.

À la grande poétesse la patrie rock reconnaissante ! Sublime moment de grâce suspendu ce matin au Panthéon avec Patti Smith pour fêter les 50 ans @fipradio Alain Lahana @BereniceRavache @HerveRiesen #peoplehavethepower pic.twitter.com/juqZShGaWy — Didier Varrod (@DVarrod) October 7, 2021

Pour Patti Smith, c'est un symbole fort, un de plus, de son attachement aux grandes figures françaises, à un patrimoine qu'elle admire, comme lorsqu'elle avait chanté en 2017 dans la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, imaginée par Le Corbusier, dans le cadre du festival GéNéRiQ. "Moi ici, j'ai envie de prendre des photos, raconte la chanteuse. J'ai envie de chanter, je sens la vie, je ne ressens pas le poids du monde et je suis heureuse."

C'est pourquoi la chanteuse est "surexcitée" nous dit-on, tout comme elle attend ses deux concerts au Grand Rex avec appétit, alors qu'elle a repris la route pour quelques dates aux États-Unis et en Italie ces derniers mois. En attendant de mener un autre projet : ouvrir aux artistes la ferme maternelle d'Arthur Rimbaud, qu'elle a rachetée, à Roche dans les Ardennes. Pour Patti Smith, la France vaut bien plus qu'une carrière.