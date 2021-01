La chanteuse et poétesse américaine Patti Smith a participé à un événement virtuel à l’occasion du nouvel an, diffusé sur les écrans de Picadilly Circus à Londres. Durant quinze minutes, elle a interprété trois chansons avec ses musiciens, mais a aussi rendu hommage aux professionnels de santé. La vidéo de l’événement est visible ci-dessous. Patti Smith intervient à partir de 15 minutes.







Après avoir souhaité le nouvel an, Patti Smith chante My Blakean Year (à 16 :00). Puis (à 20 :50) la poétesse interprète une version de Peaceable Kingdom, une chanson de réconfort et d’espoir écrite au lendemain des attentats du 11 septembre, pour remercier les professionnels de santé morts du Covid-19 au Royaume-Uni en 2020, dont on voit les visages et les noms de dizaines d’entre eux défiler à l’écran.

La chanteuse en vient ensuite aux vœux (à 26:00) et formule, depuis son bureau, un appel vibrant à l’unité de l’humanité avant d’interpréter (à 27:10) une dernière chanson pré-enregistrée, Pissing in a river.

Patti Smith au travail sur un nouveau livre

Dans une interview publiée peu avant dans le Guardian, Patti Smith, 74 ans revient sur les difficiles années Trump – "C’était une atmosphère terrible à vivre", dit-elle, ajoutant : "Je pense que les dégâts qu’il a causés vont se ressentir encore longtemps. Cela ne sera pas si vite soigné car il a engagé plus largement d’autres personnes à penser comme lui".



Soulagée que Joe Biden et Kamala Harris aient été élus, elle offrira d’ailleurs un nouveau mini concert pré-enregistré projeté à Picadilly Circus (Londres) le jour de leur investiture le 20 janvier.



Patti Smith, qui a reçu début décembre le prix littéraire Pen America 2020, se voit davantage comme une autrice qu’une musicienne, son carnet de notes étant depuis toujours son "compagnon dans les moment les plus difficiles". Elle confie d'ailleurs au Guardian travailler actuellement, en confinement, à un nouveau livre (après les magnifiques Just Kids ou Year of the Monkey, notamment) qu’elle qualifie "d’auto-fiction", "plein de rêves et d’imagination". Mais, toujours aussi amoureuse de la scène et du contact direct avec le public, elle dit aussi compter les jours avant de pouvoir reprendre la route.