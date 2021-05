Rock : le groupe Johnny Mafia, un troisième album et une furieuse envie de retrouver la scène

Le rock en France est entre de bonnes mains, avec une génération de jeunes gens au premier rang desquels les Johnny Mafia. Un groupe de copains venu de Sens, en Bourgogne, qui vient de sortir son troisième album et s'apprête à repartir enfin sur les routes.

C'est déjà leur troisième album, celui qui va les faire passer au statut de "légendes", rigolent-ils ensemble. Sentimental, le titre, est une déclaration de rock de Johnny Mafia, quatre copains de lycée qui ont commencé il y a dix ans à faire de la musique ensemble. Et chez eux, les guitares sont une philosophie de vie et de fun.

Pour autant, ce nouveau disque, imaginé et enregistré pendant les confinements, est sans doute leur plus accessible. "Plus pop, oui, reconnaissent-ils, mais ce n'était pas une volonté de notre part".

"En France, même si ça reste peu médiatisé, il y a plein de bons groupes sur la scène rock et on sent que quelque chose de cool peut venir dans quelques années." Théo, chanteur de Johnny Mafia

Depuis plusieurs années désormais, dans les salles de musiques actuelles (Smac) aux quatre coins du pays ont émergé des groupes radicalement rock. Ils s'appellent Last Train, MNNQNS, Johnnie Carwash, We Hate You Please Die, Psychotic Monks... Face à l'omniprésence du hip-hop sous toutes ses formes, quelque chose existe.

Même s'ils sont allés jusqu'en Amérique du Nord pour jouer, les Johnny Mafia sont toujours attachés à leur ville, Sens, "capitale du monde" disent-ils. Et après les bars dont ils viennent de fêter la réouverture, ils retrouveront bientôt les scènes et le public. Leur musique est faite pour le live.

Johnny Mafia, Sentimental (Howlin' Banana Records). Album disponible.