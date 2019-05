Regardez le live à Pompéi de David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd

Le guitariste de légende fait un beau cadeau à ses fans en rendant accessible à tous ce concert grandiose dans un site exceptionnel.

Quarante-cinq ans après le fameux concert filmé (sans public) de Pink Floyd Live à Pompéi, David Gilmour retournait sur les lieux en juillet 2016 pour deux shows spectaculaires dans le cadre de la tournée accompagnant son album Rattle That Lock. Les 7 et 8 juillet 2016, le guitariste de Pink Floyd devenait ainsi le premier à donner un concert de rock en public (2.600 personnes chaque soir) dans le fameux amphithéâtre romain de Pompéi, en lieu et place des combats de gladiateurs de l'Antiquité.

Un son et lumière grandiose



Ce concert filmé est sorti au cinéma et en version album en 2017, ainsi qu'en version DVD. David Gilmour, qui semble vouloir solder une époque de sa vie puisqu'il vendra aux enchères sa collection de guitares chez Christie's fin juin à New York, y compris sa légendaire "Black stratocaster", a décidé de faire un beau cadeau à ses fans en rendant finalement ce concert accessible à tous sur YouTube. En débutant par le planant 5 AM, le concert se déroule ensuite morceau par morceau (voir la setlist cliquable ci-dessous).

Ce Live à Pompéi de David Gilmour est un son et lumière grandiose, avec lasers et effets pyrotechniques, mais faute d'y avoir été sur le moment, ce sont surtout les interprétations des morceaux qui retiennent l'attention. La setlist comprend des compositions qui ont jalonné la carrière de David Gilmour, dont six titres de ses solos Rattle That Lock sorti en septembre 2015 et deux de On An Island paru en 2006.

Une floppée de classiques de Pink Floyd



On Remarque surtout une belle sélection de titres de Pink Floyd, dont The Great Gig in The Sky (sur The Dark Side of the Moon), qu'il a peu joué en solo et One of These Days (extrait de Meddle), seul titre que Pink Floyd avait joué au même endroit en 1971, ainsi qu'une belle brassée de classiques comme Money, salué par la clameur du public, High Hopes, Wish You Were Here, Shine on You Crazy Diamond et bien sûr Comfortably Numb durant le rappel débuté avec Time. Intutile en revanche d'attendre Another Brick in the Wall, il n'y est pas, David Gilmour ne le jouant jamais en solo.



Le line up est composé de Chester Kamen (seconde guitare), Chuck Leavell et Greg Phillinganes (claviers), Guy Pratt (basse) et Steve DiStanislao (batterie), épaulés de trois choristes (deux femmes et un homme) et du Brésilien João Mello au saxophone.

La setlist du Live de David Gilmour à Pompéi sur YouTube

01 5 A.M.

02 Rattle That Lock

03 Faces of Stone

04 What Do You Want From Me (Pink Floyd)

05 The Blue

06 The Great Gig in the Sky (Pink Floyd)

07 A Boat Lies Waiting

08 Wish You Were Here (Pink Floyd)

09 Money (Pink Floyd)

10 In Any Tongue

11 High Hopes (Pink Floyd).

12 One of These Days (Pink Floyd)

13 Shine On You Crazy Diamond (Parts I-V)’ (Pink Floyd)

14 Fat Old Sun (Pink Floyd)

15 Coming Back to Life (Pink Floyd)

16 On an Island

17 Today

18 Sorrow (Pink Floyd)

19 Run Like Hell (Pink Floyd)

Rappel

20 Time/Breathe (Pink Floyd)

21 Comfortably Numb (Pink Floyd)

22 Beauty