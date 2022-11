Peter Gabriel annonce un nouvel album et trois concerts en France en 2023

Il aura eu l'élégance d'attendre la fin de la tournée d'adieu de Genesis et Phil Collins, achevée fin mars 2022, pour annoncer son grand retour : Peter Gabriel, qui cofonda le groupe à ses débuts avant de prendre la tangente en solo en 1975 après six albums, sera en tournée mondiale l'an prochain pour défendre un tout nouveau disque. Les fans, qui le croyaient plus ou moins retiré de la scène, n'osaient plus l'espérer.



Le volet européen de la tournée, qui débutera le 18 mai en Pologne et s'achèvera le 25 juin à Dublin, fera trois haltes en France : le 23 mai à Paris (AccorArena), le 24 mai à Lille (Stade Pierre Mauroy) et le 15 juin à Bordeaux (Arkéa Arena). Les places sont en prévente dès jeudi 10 novembre sur le site de Live Nation et la billetterie officielle ouvre vendredi 11 novembre à 10h.

Un show inédit et un nouvel album

D'ici là, Peter Gabriel annonce la parution d'un nouvel album baptisé I/O, un projet attendu de longue date, dont on ignore encore les détails et la date de sortie. Il s'agira de son premier album studio de chansons originales depuis Up, paru il y a 20 ans, et qui lui avait lui-même pris 12 longues années à réaliser, occupé qu'il était par ses nombreux engagements humanitaires. Quant à cette tournée, il s'agit de la première en solo depuis Back To the Front Tour en 2014, qui célébrait son mythique album So (1986).



"Cela fait longtemps et j'ai maintenant plein de nouveaux morceaux que je suis ravi d'emmener faire un tour sur la route. J'ai hâte de vous retrouver", a-t-il écrit dans un communiqué publié sur son site officiel.



Sur scène, entouré de ses fidèles musiciens Manu Katché à la batterie, Tony Levin à la basse et David Rhodes à la guitare, le chanteur multi-instrumentiste promet un show inédit mêlant ses plus grands hits (on pense bien sûr à Sledgehammer et à Don't Give Up, son duo avec Kate Bush) aux nouveaux titres de I/O, avec "des surprises".