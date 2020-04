Marianne Faithfull, atteinte par le coronavirus, est sortie de l'hôpital

La chanteuse britannique Marianne Faithfull est sortie mercredi 22 avril de l'hôpital londonien où elle avait été admise il y a plus de trois semaines après avoir contracté le coronavirus, selon son compte Twitter officiel.

"Nous sommes vraiment heureux d'annoncer que Marianne est sortie de l'hôpital aujourd'hui, 22 jours après avoir été admise avec des symptômes de Covid-19", indique le compte de l'icône rock des années 1960.

We are really happy to say that Marianne has been discharged from hospital today, 22 days after being admitted suffering from the symptoms of Covid-19. She will continue to recuperate in London.