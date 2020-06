Louis Bertignac fête la musique : le chanteur organise un "marathon rock" sur Facebook le 21 juin

L'artiste interprétera notamment "Gimme Shelter" des Stones, un des morceaux à l'origine de sa vocation.

"Il y aura du Bertignac, du Téléphone, des Stones, Beatles, etc" : marathon rock en vue pour Louis Bertignac pour la fête de la musique, sur sa page Facebook, "du 21 juin à 16h jusqu'au lendemain", annonce-t-il.

"J'ai fait des lives sur ma page Facebook pendant le confinement, et c'est vachement bien, j'arrive à avoir un super son, je m'éclate, ça m'a aidé à supporter tout ça et les gens sont hyper-contents, se sont accrochés, avec parfois 100 000 vues, et donc j'ai eu cette idée pour la fête de la musique de faire ce marathon", explique à l'AFP l'ex-guitariste de Téléphone. A 66 ans, il continue le confinement sur recommandation de son médecin en raison de "fragilités de santé".

"Les gens pourront demander ce qu'ils veulent"

"Là, je vais me mettre vraiment au repos pour me préparer car j'ai un début de tendinite avec tous ces lives (rires), poursuit-il. Le 21 juin, à partir de 16h, jusqu'au lendemain, il y aura du Bertignac, du Téléphone, mais aussi des reprises car sinon je ne tiendrai pas (rires), donc des Stones, des Beatles, du Dylan, du Cat Stevens, Otis Redding, etc. Les gens pourront demander ce qu'ils veulent, si je connais je fais".

"J'ai toujours fait ça, au début je faisais ça dans les soirées pour épater les meufs, et je jouais toute la nuit. Résultat, c'étaient mes copains qui emballaient les filles (rires). Maintenant ça va mieux, j'ai une famille (rires)", ajoute celui qui avait redonné vie à Téléphone sous le nom des Insus avec Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka.

Le 21 juin, on peut donc s'attendre notamment à Gimme Shelter des Stones, un des morceaux à l'origine de sa vocation. "Comme je suis timide, je ne me suis pas dit 'c'est ça que je veux faire', mais c'était un de mes rêves, raconte-t-il. Après il y a eu des 'occases', Higelin m'a pris sous son aile, puis Téléphone a marché".