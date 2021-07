Les ZZ Top ont perdu leur bassiste : écouter Dusty Hill dans 5 titres immortels

Dusty Hill, le bassiste des ZZ Top est mort dans son sommeil ce mercredi 28 juillet à l'âge de 72 ans. La nouvelle a été annoncée par les deux autres membres du groupe, Billy Gibbons et Frank Beard sur leurs comptes Instagram et Facebook.

Inscrits au Rock and Roll Hall of Fame en 2004, les ZZ Top, inséparables depuis plus de cinquante ans, ont sorti plus d'une centaines de titres. Ils y parlent de filles, de voitures, de route et de barbecues sur des sonorités de rock et de blues. Avec leur look mi-cowboys, mi-motards et leurs barbes démesurément longues, le groupe texan a marqué l'histoire du rock and roll. Retour sur leur carrière en cinq titres iconiques.

1 "Tush" sorti en 1974 avec Dusty Hill au chant

Si Billy Gibbons est le principal chanteur du groupe, il était souvent accompagné par Dusty Hill. Tush, unique single de l'album Fandango! sorti en 1974, est leur premier titre à atteindre le top 20 à sa sortie aux Etats-Unis. C'est aussi l'un des rares morceaux que Dusty Hill chante en entier, sa voix facilement reconnaissable à ses tonalités aiguës.

2 "La Grange", de l'album "Tres Hombres" (1973)

Sûrement leur titre le plus connu, notamment pour les riff de guitare, La Grange fait référence au "chicken ranch", maison close historique de la petite ville de La Grange au Texas.

3 "Gimme All Your Lovin'", 1983

Gimme All You Lovin' est la chanson la plus connue du huitième album du groupe, Eliminator, sorti en 1983.

4 "Legs", 1983

Le clip de ce morceau, qui figure également dans l'album Eliminator, est le dernier d'une série de trois vidéos qui montrent la fameuse 1933 Ford, voiture emblématique du groupe.

5 "Sharp Dressed Man", 1983

Eliminator est décidément leur album à hits, le solo de guitare de Sharp Dressed Man a même été cité dans la liste du magazine Guitar World comme faisant partie des "cinquante meilleurs solos de tous les temps" !