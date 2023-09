Les Rolling Stones teasent leur nouvel album avec une campagne marketing bien huilée

C'est à un véritable jeu de piste auquel les Rolling Stones convient leurs fans depuis des semaines pour leur très attendu nouvel album. Le informations se sont précisées un peu plus ce week-end, mais la semaine à venir devrait dissiper le flou.

You Can’ Always Get What You Want (Tu ne peux pas toujours obtenir ce que tu veux) chantaient-ils. Les Rolling Stones sont de nouveau en campagne et le groupe applique à la lettre cette leçon de frustration bien connue des experts en marketing : ne pas tout donner d’un coup, cultiver la rareté et susciter l’envie en faisant durer le suspense.



Le compte à rebours a commencé depuis quelques semaines déjà : un nouvel album de Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood est imminent. Le 24 août, une mystérieuse publicité, pleine de références aux hits des Stones (Satisfaction, Gimme Shelter...), publiée dans une gazette locale, avait attiré l'attention des fans. Les infos, distillées au compte-gouttes, se précisent de jour en jour.

Vendredi 1er septembre, un tweet sur le compte du groupe indiquait "Une nouvelle ère des Stones, dans le monde entier, le 6 septembre". Le message renvoyait vers un site, hackneydiamonds.com, avec un compte à rebours.

"Ne soyez pas fâchés contre moi"



Les fans en ébullition, couraient voir ce fameux site. Ils pouvaient s'y inscrire en donnant leur mail mais aucune information n'y était dévoilée.

Samedi, le groupe renvoyait sur un nouveau site baptisé avec malice dontgetangrywithme.com (Ne soyez pas fâchés contre moi). Espérant pouvoir écouter un single, ou au moins un extrait sonore, l'internaute se retrouvait face à un mur rouge : "Trop de trafic", était-il mentionné. "Erreur internet du serveur. Rafraîchissez la page pour réessayer". Visiblement une mauvaise blague de la part du plus endurant des groupes de rock et une illustration littérale du titre de la chanson, premier single supposé de ce nouvel album.

Selon le site du magazine Rolling Stone, un fan (réel ou virtuel) parvenait toutefois à passer au-delà et à écouter quelques secondes du premier single. Qui démarre visiblement pied au plancher.





Une conférence de presse prévue mercredi 6 septembre



Aux dernières nouvelles, les Stones donneraient une conférence de presse au Hackney Theater dans la banlieue de Londres mercredi 6 septembre, et dévoileraient dans la foulée ce fameux single Don't Get Angry With Me.



Ce nouvel album sera le premier des Rolling Stones depuis l'excellent disque de reprises de blues Blue & Lonesome en 2016, et leur premier de chansons originales depuis A Bigger Bang en 2016. Un single plutôt convaincant, Living in a Ghost Town, était sorti en pleine pandémie en avril 2020, confirmant que le groupe travaillait à de nouvelles chansons en studio.



Le groupe britannique a célébré l'an dernier son 60e anniversaire par une tournée européenne, un an après la mort de leur batteur Charlie Watts, survenue en août 2021. Des pistes de batterie de ce dernier figureront sur le nouvel opus. La rumeur assure que les anciens Beatles Paul McCartney et Ringo Starr seraient aussi de la partie.