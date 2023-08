Musique : les Rolling Stones vont-ils sortir un nouvel album nommé "Hackney Diamonds" ?

La rumeur se répand à vitesse grand V sur les réseaux et dans les médias en raison de mystérieux indices semés dans une étrange publicité.

Une mystérieuse publicité excite depuis quelques jours la curiosité des fans des Rolling Stones : "Hackney Diamonds, spécialiste en réparations de verre, ouvrira ses portes en septembres 2023."

Le mystérieux site https://www.hackneydiamonds.com préfigure-t-il un nouvel album des Rolling Stones ? (CAPTURE D'ECRAN)

"Notre sympathique équipe vous promet SATISFACTION. Quand vous nous demanderez un abri (GIMME SHELTER), nous réparerons vos fenêtres brisées (SHATTERED)." Parmi les indices repérés, le point du i de "diamonds" porte discrètement l’emblème du groupe, une langue tirée. Sur le site internet affilié, en bas de page, on peut lire une curieuse légende pour un réparateur : "Nous sommes passionnés de musique". Et oh surprise : quand on clique sur "Privacy", le propriétaire du site n’est autre... qu’Universal Music, le producteur des Rolling Stones.

De là à y voir l’annonce de la sortie d’un nouvel album, promis par Keith Richards au début de l’année, le pas a été allègrement franchi par de nombreux fans.

Satisfaction, Gimme shelter ou Shattered font en effet partie des plus gros succès du groupe de rock à la longévité légendaire, plus de 60 ans de carrière ! Les Rolling Stones n'ont plus publié d'album original depuis A Bigger Bang en 2005. Ils ont livré en 2012 une compilation - Grrr - et sortis quelques inédits comme le single Living in a ghost town, produit pendant le confinement.

Les Stones ont célébré l'an dernier leur 60e anniversaire par une tournée européenne, un an après la mort de leur batteur Charlie Watts. Des pistes de batterie de ce dernier figureront sur le nouvel opus. Et parmi les autres rumeurs qui circulent, on annonce aussi la collaboration des "frères ennemis" Paul McCartney et Ringo Starr, membres survivants des Beatles.