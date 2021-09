Le grand retour rock and roll de la foire internationale de Marseille

La foire internationale de Marseille n'est pas seulement un rendez-vous commercial, c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes et des expositions. Cette année, le thème de la 96e édition affiche la couleur : la foire est rock. Des animations, des expositions et des concerts à savourer jusqu'au 4 octobre 2021.

Expo rock

Dès l'entrée principale de la foire, le visiteur plonge dans l'univers du rock avec une exposition des oeuvres du peintre Dominique Capocci. Sur les cimaises du hall, les visages colorés de Jimi Hendrix, Prince, Mick Jagger ou encore Nicola Sirkis semblent interpeller le visiteur. "Je voulais que ce soit une exposition interactive, que le public qui vient à cette expo puisse partager le côté rock avec tout le monde et pas seulement avec la vue de l'oeuvre", explique l'artiste. Pour prolonger le voyage, chaque tableau est doté d'un QR Code qui renvoie sur l'univers de chaque musicien.

Exposition Dominique Capocci à la foire de Marseille (France 3 PACA)

Un peu plus loin, l'expo "100% rock" présente des objets et moments cultes du rock sous forme d’abécédaire et revient sur six décennies de l’histoire de la rock music.

Un escape game, des quiz rock'n'roll en immersion

Les visiteurs pourront même partir à la chasse au trésor pour retrouver les instruments perdus d'un célèbre groupe de rock grâce à des indices et énigmes à décoder. Cette animation va ravir les amateurs d'escape game. Un quiz visant à tester la culture des participants est également proposé dans le hall 3.

La foire de Marseille, c'est aussi l'occasion de s'amuser et de tester des looks de rockeurs. Pour participer, il suffit de venir habillé avec une tenue, de se prendre en photo sur le stand et de la publier sur son compte Instagram avec le #LookDeLaFoire. La publication qui récoltera le plus de "j'aime" sera publiée sur les réseaux sociaux de la foire.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans l'immersion et se glisser dans la peau d'un rocker, un studio d'enregistrement est à disposition des graines de star. L'expérience permet de repartir avec sa propre chanson sur une clé USB.

Cette année, le parrain de la foire est Christohe Maé. Le chanteur natif de Carpentras se produira sur scène le 1er octobre lors de la nocturne.

Foire internationale de Marseille, du 24 septembre au 4 octobre 2021. Entrée gratuite, pass sanitaire exigé. Plus d'informations sur le site de l'événement.