Après une longue pause forcée, Christophe Maé choisit le Sud pour son retour sur scène

C'est un retour à la vie d'avant, qui n'a pourtant plus tout à fait le même goût qu'avant. En mars 2020, l'artiste Christophe Maé avait stoppé sa tournée Vie d'artistes au bout de quatre dates seulement à cause de l'épidémie de Covid-19. En ce mois de septembre 2021, il remonte pour la première fois sur scène. Son concert de reprise a eu lieu à Nice, puis c'est sur la rade de Toulon qu'il s'est rendu le 16 septembre pour mettre le feu à un Zénith tout neuf, car rénové pendant la crise sanitaire.

Au moment de retrouver son public, les pensées ont afflué sous son épaisse chevelure. Allait-il faire le plein, alors que le pass sanitaire et la foule découragent certains de reprendre le chemin des salles de spectacle ? "Après ce qu'on vient de traverser, je comprends que certains soient réticents à aller prendre un ticket de concert ou à l'idée de se remettre dans une salle avec du monde. On a tous besoin d'être rééduqués pour reprendre le goût de la vraie vie, la vie d'avant, cette liberté finalement", confie l'enfant de Carpentras.

"On est en connexion quotidienne avec la musique"

Son univers musical ne s'est heureusement pas envolé. "On est en connexion quotidienne avec la musique. Cela fait partie de notre vie. Après, c'est vrai qu'il y a encore un manque concernant le partage avec le public", sourit Stefan Filley, choriste pianiste de la tournée de Christophe Maé.

À quelques minutes du concert, la file d'attente à l'entrée du Zénith est immense. Le public est au rendez-vous pour renouer le lien avec son artiste chéri. La salle se remplit peu à peu et Christophe Maé glisse ses derniers mots devant la caméra de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Ce qui me tient vraiment le plus à coeur, c'est de prendre le maximum de plaisir en me disant que les gens en prennent autant que moi".

Christophe Maé sera le parrain de la Foire internationale de Marseille, qui se tiendra du 24 septembre au 4 octobre.