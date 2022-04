Le catalogue d'Elvis Presley désormais géré par Universal

Le catalogue du chanteur Elvis Presley, légende de la musique américaine disparue en 1977, va désormais être géré par la firme Universal Music, selon un accord annoncé mardi 12 avril par la maison de disque et une entreprise de gestion de propriété intellectuelle. Cette dernière, Authentic Brands Group (ABG), qui détient son catalogue, et Universal n'ont pas publié les détails financiers de leur accord, qui s'appuie sur un partenariat pré-existant.

Un biopic présenté en mai à Cannes

L'annonce intervient quelques semaines avant la sortie au cinéma du très attendu Elvis, biopic avec Austin Butler et Tom Hanks, qui sera projeté en avant-première mondiale au Festival de Cannes, en mai.



Elvis Presley, mort à 42 ans le 16 août 1977, est l'un des musiciens ayant eu le plus de succès de l'histoire avec plus de 500 millions de disques vendus, dont ses tubes Can't Help Falling In Love, Suspicious Minds et Viva Las Vegas.



ABG détient aussi les droits pour Marilyn Monroe et Mohamed Ali. Cet accord est le dernier d'un vaste mouvement du monde de l'industrie musicale pour acquérir les droits intellectuels des catalogues des plus grands artistes comme Bob Dylan ou Bruce Springsteen. Plus tôt cette année, en février, Universal avait racheté les droits de Sting et son ancien groupe The Police.