Johnny Hallyday : une esplanade, une statue et un concert hommage le 14 septembre à Bercy

Plus de trois ans et demi après la mort du chanteur survenue le 5 décembre 2017, la journée du 14 septembre sera placée sur le signe d'un hommage qui ravira les fans de Johnny Hallyday.

De nombreux artistes participeront le 14 septembre au soir à Bercy à un concert hommage à Johnny Hallyday, disparu en décembre 2017. Le concert Que je t’aime sera diffusé à 21h05 sur France 2. Un peu plus tôt dans la journée, une esplanade et une sculpture auront été dévoilées.

10h20 : inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday

Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Laeticia Hallyday inaugureront dans un premier temps l'esplanade qui porte le nom du chanteur devant l'Accor Arena dans le 12e arrondissement de Paris.

A 10h20, un premier set des cinq musiciens de Johnny - dont Yarol Poupaud et Yvan Cassar - lancera l'événement suivi dès 10h30 par l'arrivée et installation de 150 bikers. A 11h, Laeticia Hallyday et Anne Hidalgo feront une allocution peu avant de dévoiler la plaque Esplanade Johnny Hallyday à 11h25. Pendant ce temps-là les musiciens prendront place sur la scène pour un deuxième set. L'événement se terminera par l'inauguration du Johnny's bar, un bar géré par l'Accor Arena dédié à Johnny Hallyday et pour lequel Laeticia Hallyday prête une guitare et un costume de scène de l'artiste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johnny's Bar (@johnnysbarofficiel)

11h30 : inauguration de la sculpture de Bertrand Lavier

A 11h30 est inaugurée sur la sculpture de Bertrand Lavier. L'oeuvre de l'artiste intitulée Quelque chose de..., haute de 6 mètres de haut représente Johnny de manière figurative avec au sol un granito bleu comme sur le walk of fame d'Hollywood, un mât représentant un manche de guitare et une vraie Harley Davidson en haut de celui-ci.

Bertrand Lavier est un artiste plasticien de 72 ans qui expose notamment en ce moment à la Bourse de Commerce. L'œuvre est un don de la Galerie Kamel Mennour qui représente l'artiste.

21h05 : concert hommage "Que je t'aime" à Bercy (Accor Arena)

Il y a 34 ans Johnny Hallyday montait pour la première fois sur la scène de Bercy. Avec 101 concerts, il est l’artiste qui s’y est produit le plus grand nombre de fois.

Ce mardi 14 septembre 2021, en direct sur France 2, les chansons de l’artiste résonneront une nouvelle fois dans la salle mythique de l’AccorHotels Arena pour un show hommage qui s’annonce spectaculaire. Une pléiade d’artistes reprendront ses plus grands tubes sous la direction musicale d’Yvan Cassar et les lumières de Dimitri Vassilu qui ont chacun accompagné le "Taulier" dans ses tournées les plus récentes et que Læticia Hallyday a souhaité associer à cette soirée.

Avec eux mais également grâce aux nouvelles technologies, le show proposera aux spectateurs une immersion dans l’univers du rockeur préféré des français. Pour célébrer sa mémoire seront réunis : Florent Pagny, Kendji Girac, Louane, Calogero, Nolwen Leroy, Gerald de Palmas, Patrick Fiori, Slimane, Patrick Bruel, Jenifer, Julien Doré, Yodelice, Gad Elmaleh, Amir, Kad Merad, Zucchero, Louis Bertignac, Christophe Mae… mais aussi tous ses musiciens.