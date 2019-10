Johnny Hallyday : nouvel album posthume par Yvan Cassar

Johnny le surnommait Mozart. 70 musiciens, 42 choristes... Le Mozart de Johnny, Yvan Cassar, a mixé la voix puissante de l'idole et un orchestre gigantesque. Performance technique, hommage artistique... Mais qu'allaient en penser les fans ? L'arrangeur de Johnny est allé les rencontrer à Rennes (Ille-et-Vilaine) lors d'une écoute de l'album symphonique. "On sent toute cette puissance qui monte, qui monte", se réjouit un fan. "C'est génial, surtout la grande musique qui accompagne mon Johnny", réagit un autre.

Le rêve de l'artiste exaucé

Le directeur artistique de Johnny Hallyday pense avoir fidèlement exaucé le rêve de son artiste. "Il avait entendu cet orchestre, il aimait le son de ce studio. Pour lui, l'orchestre c'était Londres (Royaume-Uni), c'était simple, il fallait aller là et c'est tout", se souvient-il. Des vocalises de Johnny au roi Dagobert, un futur projet de comptines pour enfants, Yvan Cassar est un couturier de la musique spécialisé dans le sur mesure.

