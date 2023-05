"Il a une histoire assez impressionnante" : le festival Art Rock célèbre ses 40 ans à Saint-Brieuc

Benjamin Biolay, Disiz, Izïa, Imany... La programmation du festival Art Rock qui se déroule ce week-end à Saint-Brieuc doit être à la hauteur de l'événement. Le festival fête ses 40 ans d'existence.

Le festival Art Rock fête dès vendredi 26 mai, à Saint-Brieuc, ses 40 ans avec une édition spéciale jusqu'à dimanche. Il s'agit de rendre hommage à son glorieux passé car ce festival a accueilli des pointures comme Miles Davis, Sonic Youth ou Public Enemy et de saluer aussi sa capacité à se tourner résolument vers l'avenir.

>> Art Rock : "Un festival découvreur de talents" pour le maire de Saint-Brieuc Hervé Guihard

Pour cet anniversaire, la programmatrice d'Art Rock, Alice Boinet, savait qu'il fallait imaginer quelque chose de spécial. "C'est un festival qui a une histoire assez impressionnante. Peu de festivals ont 40 ans en France. Cette histoire de festival pluridisciplinaire et en centre-ville, c'est très rare. On avait envie de rendre hommage à cette histoire", explique-t-elle.

Tout au long du week-end, il y aura donc des concerts et des têtes d'affiche comme Benjamin Biolay. Comme chaque année, il y aura aussi toutes sortes d'arts visuels, numériques, vivants et de grands rendez-vous avec des artistes qui ont marqué le festival, bien installés depuis toujours à Saint-Brieuc.

"Je pense notamment à Christine and the Queens qui était venue en 2015, se rappelle Alice Boinet. Je pense aussi à Editors ou Benjamin Biolay. Je pense enfin évidemment à Philippe Decouflé, le chorégraphe qui a marqué l'histoire du festival depuis les années 1980 en venant sept fois et qui reviendra présenter son nouveau spectacle. On se tourne aussi vers l'avenir, c'est le propre d'Art Rock de miser sur des groupes qu'on n'a pas encore vus partout dans les festivals, que le grand public va apprendre à connaître pendant ces trois jours de festival à Saint-Brieuc".

Zaho de Sagazan, Confidence Man ou encore B.B. Jacques

Parmi les nouveautés de cette année, les spectateurs entendront les rythmes irrésistibles des Marseillais de Social Dance, le punk percutant d'Astéréotypie, les horizons caribéens de David Walters, ou encore, le flow élégant du rappeur Prince Waly. Ce dernier a d'ailleurs des questionnements qui l'habitent en permanence : "Je me demande toujours si ma musique s'intègre vraiment dans le paysage actuel. J'ai toujours peur que les gens ne comprennent pas du tout où je veux emmener la musique, qu'ils n'entrent pas dans mon univers".

C'est en s'appuyant sur des artistes comme Prince Waly qui s'interrogent, qui se remettent en question qu'Art Rock survit haut la main depuis 40 ans, avec cette volonté farouche de ne pas se reposer sur ses lauriers et de forcer toujours plus l'étonnement et la découverte.