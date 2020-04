Coronavirus : le groupe Fastened Furious reprend "Antisocial" de Trust en "Antiviral, tu restes chez toi" (et ça dépote !)

Excellente idée qu'a eue ce groupe de reprises rock et d'humour de reprendre l'impérissable hit de Trust à la sauce coronavirus.

"Antisocial, tu perds ton sang froid ?" Tsss tsss.. En temps de coronavirus, braillez plutôt "Antiviral, tu restes chez toi !". Excellente idée qu’a eu le groupe Fastened Furious, qui se présente lui-même comme "un concentré de reprises rock et d’humour", d’adapter le célèbre brûlot hard-rock de Trust en cri de guerre contre l'affreux virus tout en rappelant le message essentiel : #restezchezvous.



"Antiviral, tu restes chez toi / Tes stocks de papier toilette s’appauvrissent / Antiviral, en plus tu dois garder ton fils / C’est en restant reclus qu'on ne l’attrape plus", dit le refrain de cette parodie qui n’a qu’un seul défaut : elle est trop courte (moins de 2 minutes).







"On a tenté une toute nouvelle option de répètes en ligne, et ça marche trop biennnn", ont posté sur Facebook le 8 avril les membres de cette "poêlée Marseillo-Parigo-Lyonnaise" en exercice depuis 2007.



Une dizaine de jours plus tard, ils revendiquent plus d’1,3 millions de vues cumulées sur les différents réseaux sociaux. Et promettent désormais "un truc sympa pour les jours à venir". Une version longue serait bienvenue.



Par ailleurs, depuis le début de la quarantaine, nous ne rêvons que d’un concert confiné de ce genre avec une tripotée de pointures internationales jouant ENSEMBLE – au hasard, Jimmy Page et Niles Rodgers à la guitare, Thundercat et Flea à la basse, Dave Grohl et Lars Ulrich aux fûts, Daft Punk aux synthés, Mick Jagger et Beyoncé au micro, avec Snoop Dogg et Dr Dre aux choeurs. Qu'est-ce qu'on attend pour lancer une pétition ?