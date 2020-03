Coronavirus : Bono de U2 partage une chanson solo au piano, inspirée par le confinement des Italiens

La pandémie a inspiré au chanteur de U2 une belle ballade en piano-voix qu'il a partagée sur les réseaux sociaux, dédiée aux Italiens confinés mais aussi aux soignants.

C'est sa première chanson publiée depuis 2017: Bono a partagé mardi 17 mars Let Your Love Be Known, une ballade sensible en piano-voix inspirée par les Italiens chantant aux balcons en ces temps de confinement dû au coronavirus COVID-19. On le voit installé au piano, apparemment à son domicile de Dublin (Irlande), chanter cette chanson écrite selon lui une heure plus tôt.

Il l'a postée sur Instagram avec ces mots : "Pour les Italiens qui l'ont inspirée...Pour les Irlandais...Pour quiconque en ce jour de la St Patrick est confiné quelque part et continue à chanter. Pour les docteurs, les infirmières, les soignants sur le front, c'est pour vous aussi que nous chantons."





"Vous ne pouvez pas toucher mais vous pouvez chanter"

Dans les paroles, Bono évoque le fait de marcher dans les rues de Dublin désertées, ainsi que des sentiments d'isolation et de peur dûs à la pandémie. Mais il parle aussi de l'espoir que lui inspirent les Italiens qui s'affranchissent de la distance, de la crainte et de la solitude en chantant.



"Vous ne pouvez pas toucher mais vous pouvez chanter / A travers les toits / Chanter pour moi par téléphone / Chantez et promettez-moi de ne pas arrêter / Chantez et vous ne serez jamais seuls", assure Bono. "Chanter comme un acte de résistance / Chanter alors que votre coeur est bouleversé / Quand vous chantez il n'y a pas de distance / Alors faites savoir votre amour, oh faites savoir votre amour..."



Pour les amateurs de karaoke, voici les paroles complètes de Let Your Love Be Known.



Yes there was silence

Yes there was no people here

Yes I walked through the streets of Dublin and no-one was near

Yes I don’t know you

No I didn’t think I didn’t care

You live so very far away from just across the square



And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing your love, be known, let your love be known.



Yes there is isolation

You and me we’re still here

Yes when we open our eyes we will stare down the fear

And maybe I’ve said the wrong thing

Yes I made you smile

I guess the longest distance is always the last mile

And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing to me down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing and you’re never alone



Sing as an act of resistance

Sing though your heart is overthrown

When you sing there is no distance

So let your love be known, oh let your love be known

Though your heart is overthrown

Let your love be known.