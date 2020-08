Rock en Seine : derniers préparatifs avant le Festival des festivals, en direct ce soir sur France 2 et France Inter

Covid oblige, Rock en Seine se transforme cette année en Festival des festivals. Le concert aura lieu ce soir à 21h05, retransmis en direct sur France 2 et sur France Inter puis en replay sur Culturebox.

Les voix des artistes résonnent déjà au Domaine national de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine où se déroule ce soir le Festival des festivals, la version "Covid" de Rock en Seine. L'heure est aux dernières répétitions et aux derniers préparatifs.

Parmi les artistes français présents ce soir : Izïa, heureuse de retrouver la scène malgré une pointe d'amertume :

Le vrai plaisir de la scène je le retrouverai quand je pourrai jouer dans des salles de spectacle avec un public.Izïa Higelin

Ce soir, Izïa partagera la scène avec Jeanne Added qui ne cache pas son inquiétude en raison de l'annulation des festivals de l'été mais aussi des concerts de la rentrée. "Ce qui manque c'est de savoir où l'on va, c'est de savoir quelles sont les perspectives"

Une vingtaine d'artistes français en live

L'affiche de ce concert est 100 % française et surtout prestigieuse. Benjamin Biolay, Catherine Ringer, Philippe Katerine, Alain Souchon ou encore Christine and the Queens, se produiront devant 1 500 invités privilégiés.

La crème de la chanson française en direct ce jeudi 27 août à l'occasion du Festival des festivals (France télévisions)

Cette soirée exceptionnelle à bien des égards, va donc réunir la crème de la chanson française qui chantera en live par amour du métier mais aussi dans un esprit solidaire. "C'est un hommage à tous les festivals de France qui ont été annulés cet été, à tous les techniciens qui sont au chômage depuis plusieurs mois, aux artistes et aux bénévoles" rappelle Ruddy Aboab, le programmateur du Festival.

Rendez vous donc ce soir à 21h05 sur France 2 et France Inter. Sachez aussi que ce Festival des festival sera diffusé sur Culturebox les 28 et 29 août.