Rock en Seine 2024 : les quatre artistes pépites et prometteurs à découvrir lors du festival

Chaque année, Rock en Seine attire des milliers de spectateurs au Domaine national de Saint-Cloud. Parmi les artistes présents cette année, Lana Del Rey, la talentueuse PJ Harvey, Måneskin, mais aussi The Offspring et LCD Soundsystem.

Incontournable dans le paysage des festivals francophones, Rock en Seine est de retour pour sa 20e édition, du 21 au 25 août aux portes de Paris. Au programme de cette prochaine édition, des stars internationales comme Lana Del Rey, programmée en ouverture du festival pour son unique date dans l'Hexagone cette année, mais aussi le DJ Fred again, LCD Soundsystem, Måneskin, Massive Attack, PJ Harvey, The Offspring ou The Smile.

Entre ces poids lourds internationaux, Franceinfo vous propose quelques découvertes musicales qui se produiront aussi sur les scènes du festival cette année.

Glass Beams

Imaginez-vous le décor : trois membres portant des masques de verres ornés de bijoux, armés de deux guitares électriques et une batterie. C'est la recette idéale pour vous faire voyager. Trio musical australien originaire de Melbourne, Glass Beams a été fondé par Rajan Silva en 2020 pendant la pandémie de covid-19 (l'identité des deux autres membres reste encore inconnue du public). Leur premier EP, Mirage, est sorti en juin 2021.

Leur style mêle à la fois le synthé, le rock, le psychédélique et les instrumentaux orientaux. Les membres s'inspirent de la musique populaire indienne traditionnelle et du rock occidental. Une véritable fusion des styles dans leurs œuvres autoproduites, qui combinent des instruments live avec des éléments électroniques. De quoi faire voyager les spectateurs lors de leur prestation à Rock en Seine, qui aura lieu samedi 24 août à 16h40.

Towa Bird

De guitariste d'Olivia Rodrigo à figure montante de la pop queer, il est compliqué de résister à l'énergie rock de cette jeune artiste brillante. Elle qui a récemment affirmé au magazine The Face, en riant, qu'elle souhait devenir la "Paul McCartney lesbienne", et on comprend pourquoi. Le parcours de Towa Bird relève d'un tour du monde à lui seul. Née à Hong Kong de parents britannico-philippins, la chanteuse a passé son enfance entre sa ville natale et la Thaïlande, avant de poursuivre des études à Londres, pour, enfin, se consacrer à la musique.

Elle devient la guitariste d'Olivia Rodrigo et signe ensuite en solo chez Interscope. Son EP Live from Terminal 5, enregistré en concert, nous offre un aperçu enthousiasmant de ses performances dynamiques. Parmi ses inspirations : Jimi Hendrix, Prince ou encore Pink Floyd. On ne doute pas que Towa Bird va mettre le feu sur la scène de Rock en Seine le mercredi 21 août.

The Last Dinner Party

Déjà pressenti comme la sensation 2024 par le magazine Vogue, The Last Dinner Party coche toutes les cases du groupe de rock et en casse tous les codes. Composé de cinq jeunes femmes anglaises, la réputation du groupe dirigé par Abigail Morris n'est due qu'à leur exploration des petites salles londoniennes, comme le Moth Club ou le XOYO.

En juillet 2022, elles ont joué pour la première fois avec les Rolling Stones à Hyde Park, moins d'un an après un premier concert en novembre 2021. Les Anglaises réussissent à mettre tout le monde d'accord grâce à leur fougue et un aspect théâtral à l'ambiance de débauche qui semble faire son effet.

SOYUUZ

Tout commence en 2017, lorsque le groupe de rock KubE, rassemblant des musiciens professionnels et des jeunes adultes en situation de handicap, devient SOYUUZ. Le projet porté par HandyArtMix et Artis Facta, deux associations de la métropole de Nantes, consiste à offrir à des personnes en situation de handicap la possibilité de composer, de s'exprimer par l'art et la musique, afin de sortir de l'isolement pour créer à plusieurs.

SOYUUZ se constitue alors, et ramène à son bord Amina, Clément, Kyro, Darell, Martin, Olvier, Jérôme, ainsi que Jean-François et Julien Corbet pour assurer la basse et la batterie. En 2019, un ancien éducateur et des musiciens se sont rassemblés autour de leur passion pour le post-punk dans le but de former le collectif SOYUUZ.

Depuis 2021, ils ont été accompagnés par un bassiste et un batteur professionnel afin de substituer leur boîte à rythmes. Cette formation originale est en train de préparer son premier album. Des extraits de ce premier projet seront diffusés à Rock en Seine, et les spectateurs pourront applaudir cette équipe unique le dimanche 25 août.