L'édition 2020 de Rock en Seine n'aura pas lieu : le dernier grand festival de l'été est reporté à 2021

Le festival qui était programmé fin août-début septembre sur le Domaine national de Saint-Cloud est reporté à l'an prochain. Les organisateurs réfléchissent néanmoins une "alternative" symbolique pour cette année.

Dernier grand raout musical de l'été en France programmé fin août-début septembre en région parisienne, l'édition 2020 de Rock en Seine a été reportée à 2021 en raison des contraintes liées à la pandémie de coronavirus, ont indiqué mardi les organisateurs.



Ce rendez-vous qui était prévu sur trois jours, les 29 et 30 août ainsi que le 1er septembre, avait réuni l'an passé près de 100.000 personnes au Domaine national de Saint-Cloud.

Rage Against The Machine était la tête d'affiche

La tête d'affiche-évènement annoncée pour 2020 était Rage Against The Machine, groupe américain iconique de la fusion rap-metal qui a annoncé en janvier sa reformation pour une tournée, elle même reportée, après huit ans de pause. Rock en Seine avait obtenu l'exclusivité pour la France.



Excepté le duo de rap américain Run The Jewels prévu en première partie de Rage Against The Machine, aucun autre artiste ou groupe n'avait encore été annoncé pour cette édition 2020.

Les organisateurs travaillent à une "alternative"

Le festival indique que les détenteurs de billets pour 2020 "auront le choix de se faire rembourser. La possibilité de conserver son billet en attendant l'annonce de la programmation pour 2021 sera également possible." Les modalités seront précisées sur le site de Rock en Seine dans les jours prochains.



"En attendant de retrouver notre format originel en 2021, nous ne renonçons pas à imaginer, penser et organiser un acte culturel et musical fort, symbolique et singulier, dès que les nouvelles règles sanitaires nous le permettront", indiquent encore les organisateurs du festival, qui assurent "commencer à travailler sur cette alternative".