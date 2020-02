La tournée de reformation de Rage Against The Machine passera par Rock en Seine cet été

Le mardi 1er septembre, le groupe américain enragé emmené par Zack de la Rocha se produira en exclusivité française au festival Rock en Seine.

Le groupe américain Rage Against The Machine, qui a annoncé en janvier sa reformation pour une tournée après huit ans de pause, donnera un seul concert en France cet été. Et c'est le festival francilien Rock en Seine (29, 30 août et 1er septembre 2020) qui a décroché la timballe de l'exclusivité.

Rage Against The Machine (@RATM) sera à Rock en Seine le mardi 1er septembre pour leur seul concert en France !



Run the Jewels viendra également mettre le au

Concerts inflammables

Connu pour sa fusion rap métal ultra énergique, ses positions politiques très à gauche et ses concerts inflammables, le groupe sera en concert unique à Rock en Seine le mardi 1er septembre. Le duo de rap américain engagé Run The Jewels assurera la première partie, comme sur l'ensemble de la tournée.



Cette "réunion très attendue sur scène prend tout son sens cette année 2020, frappée par une instabilité politique mondiale rythmée par des mouvements de révolte bouillonnants ici et là sur la planète", souligne le festival dans son communiqué de presse.



Rage Against The Machine joue Testify à Finsbury Park (G-B) en 2010



Une petite tournée européenne après l'Amérique du Nord

Emmené par le chanteur Zack de la Rocha et par le guitariste Tom Morello, le quatuor Rage Against The Machine débute sa tournée par les Etats-Unis dès le 26 mars avec deux dates très attendues les 10 et 17 avril au festival Coachella, qu'ils avaient étrenné en 1999.



Une petite tournée européenne suivra avec des haltes prévues notamment à Reading, Berlin, Prague et Vienne, en plus de Rock en Seine. Pour le festival parisien il ne s'agit pas non plus d'une première : en 2008, Rage Against The Machine s'était produit en exclusivité à Rock en Seine et la pelouse du Domaine national de Saint-Cloud s'en souvient encore.



Rage Against The Machine joue Killing in the name à Finsbury Park en 2010