Regardez le concert inoubliable de The Cure à Rock en Seine en replay

Ce concert souriant de The Cure donné il y a quelques jours restera dans les annales du festival parisien et dans la mémoire de tous les fans présents. Nous sommes heureux de vous en offrir un peu plus d'une heure en replay, durant un mois.

On se souviendra longtemps du concert de The Cure à Rock en Seine. Vendredi 23 août au soir, Robert Smith et les siens étaient en tête d'affiche de l'édition 2019 pour leur seul concert en France de l'année et pour la première fois au festival parisien.



Durant plus de deux heures, le groupe, très en forme, a tout donné, offrant un show généreux et particulièrement enjoué que nous vous avons raconté en détails et à chaud dès le lendemain. Alors que Robert Smith distribuait les sourires comme jamais, tous les tubes étaient au rendez-vous, de Fascination Street à In Between Days, Friday I'm in Love ou Boys Don't Cry.









Un replay d'un peu plus d'une heure (sur 2h15)

Capté en direct pour France.tv, le concert est désormais disponible en replay jusqu'au 4 octobre 2019. Mais il n'est pas en intégralité : le groupe l'a écourté à 1h05 et treize chansons contre 2h15 et vingt-sept titres à l'origine. Mais il y a encore de quoi exulter.



Ainsi sur Burn, qui ouvre le replay, on est tout de suite mis dans l'ambiance : l'entente entre les cinq membres du groupe saute aux yeux alors que Robert Smith et son bassiste Simon Gallup jouent dos à dos, s'appuyant l'un sur l'autre au propre comme au figuré. Quant au rappel extraordinaire, il en reste trois bijoux : The Walk, Friday I'm in Love et Boys Don't Cry.



Robert Smith, chant, guitare

Simon gallup, basse

Reeves Gabrels, guitare

Roger O’Donnell, claviers

Jason Cooper, batterie



Voici la setlist (écourtée) du Replay du concert de The Cure à Rock en Seine 2019



01. Burn

02. Fascination Street

03. Never Enough

04. Push

05. In Between Days

06. Just Like Heaven

07. From the Edge of the Deep Green Sea

08. Primary

09. Shake Dog Shake

10. 39

11. The Walk

12. Friday I’m in Love

13. Boys Don’t Cry