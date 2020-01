VIDEO. Surnommé \"le nouvel Eminem\", qui était Mac Miller ?

Mac Miller naît en 1992 à Pittsburgh d'une mère photographe et d'un père architecte. Sa mère l'encourage à apprendre le piano et la guitare, mais il préfère les battles de rap, dans lesquelles il rencontre Wiz Khalifa. À 15 ans, il poste ses premières mixtapes sur Internet. En 2010, il signe avec Rostrum Records, un label indépendant de Pittsburgh. À 19 ans, il sort son premier album "Blue Slide Park". Si l'album se hisse en tête des ventes aux États-Unis, il est mal reçu par la critique américaine et cela affecte beaucoup le jeune rappeur. À 20 ans, il reçoit le Social Star Award des BMI Urban Awards. En 2012, au cours de sa première tournée, il commence à prendre différentes drogues pour gérer son stress.

À 21 ans, il crée son propre label, REMember Music et produit sous le nom de Larry Fisherman. Entre 2016 et 2018, il est en couple avec la chanteuse Ariana Grande. Ils avaient déjà enregistré un titre ensemble en 2013. Le 4 juin 2017, il l'accompagne sur scène lors de son concert à Manchester, qui rend hommage aux victimes de l'attentat du mois de mai. Au fil de ses albums, ses paroles se font plus sombres et il n'hésite pas à parler de ses addictions et de sa dépression. La veille de sa mort, il déclare dans une interview qu'il ne veut plus être "être dépressif". Le 7 septembre 2018, quelques semaines seulement après la sortie de son 5ème album, il est retrouvé mort à son domicile de Los Angeles. Le rapport d'autopsie révèle qu'il a succombé à un "mélange toxique de drogues".

Son 6ème album posthume "Circles" sorti dans les bacs le 17 janvier 2020.