Rap : Drake sort "Certified Lover Boy", comme une réponse au "Donda" de Kanye West

Kanye West contre Drake : les deux superstars entretiennent depuis longtemps une rivalité féroce, qui se traduit dans les chiffres, les deux artistes collectionnant les records de ventes et d'écoutes. Après la sortie tant attendue de Donda par son rival Kanye West, le 29 août, le Canadien Drake sort son nouvel album, vendredi 3 septembre. Certified Lover Boy, un disque très attendu, dont la sortie a de nombreuses fois été reportée en raison de la pandémie.

Il devait sortir en 2020, puis en janvier dernier, ou avant l'été. Il est finalement arrivé en cette première semaine de septembre. Certified Lover Boy, sixième album de Drake, que pas grand-monde n'a pu comme d'habitude écouter avant sa sortie, a été savamment teasée sur tous les supports, télévision ou réseaux sociaux. Quelques sons diffusés ici et là, via des stories Instagram notamment, dans lesquelles on aperçoit le Canadien en studio.

L'enjeu, lui, est toujours de taille : rester le maître incontesté du streaming, ce qu'est Drake depuis des années. Son dernier album, Scorpion, trois ans d'âge, reste l'album le plus écouté de l'histoire dans les 24 heures suivant sa sortie, talonné depuis quelques jours par son grand rival Kanye West, dont le très attendu Donda a battu record sur record.

Les deux hommes ne s'aiment pas, les deux artistes-entrepreneurs-milliardaires sont de grands rivaux... Avec deux nouveaux albums disponibles en même temps, c'est donc le public qui sera juge de ce duel au sommet.