Kanye West sort enfin son nouvel album “Donda” après plusieurs semaines d'attente

On l’attendait depuis des semaines, il est enfin là : le dixième album du rappeur américain Kanye West est sorti sur les plateformes de streaming et de téléchargement ce dimanche 29 août, en début d’après-midi (et en pleine nuit à Los Angeles). 27 titres composent Donda, nom choisi en hommage à la mère de l'artiste, décédée en 2007. Thèmes religieux, références à Kim Kardashian (le couple s’est séparé récemment) et plusieurs featurings sont à retrouver dans l’album.

Un album attendu tout l’été

Pendant tout l’été, annonces et reports de ce nouvelle album ont été faits par celui qui souhaite désormais se faire appeler “Ye”. Le manageur du rappeur, Bu Thiam, avait même confirmé la semaine dernière la sortie définitive du projet dans la soirée du 26 août. Mais une nouvelle fois, une session d’écoute (la troisième) a eu lieu à la place, à Chicago.

Pendant cette session, Kanye West a mis en scène un faux mariage avec une femme en robe blanche, probablement son ex-compagne Kim Kardashian. Marilyn Manson et le rappeur Dababy sont venus le rejoindre sur scène, ce qui a fait émerger un certain nombre de critiques : le premier fait l’objet de plusieurs accusations d'agressions sexuelles, le second est lui accusé d’homophobie. Le rappeur américain a ensuite conclu sa performance en s’immolant par combustion spontanée.