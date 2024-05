Pour son nouvel album, le rappeur SCH ouvre "Giulio", un restaurant éphémère pour déguster des cannelloni

C'est certainement la sortie musicale la plus attendue cette semaine. Le rappeur SCH dévoile vendredi 31 mai son 6e album : JVLIVS Prequel : Giulio. Il s'agit du troisième volet d'une trilogie autour d'un personnage de mafieux, univers très inspiré des films de gangsters italo-américains.

Pour se plonger dans cet univers et offrir une expérience aux amateurs, le rappeur marseillais a organisé une écoute en avant-première à certains fans. Ceux-ci ont été invités, fin mai, dans un restaurant éphémère non loin de la place de la Bastille. Le thème : la mafia italienne.

Au départ de cette opération marketing originale, il y a cette scène - culte - dans le premier volet du Parrain de Francis Ford Coppola : le chauffeur de Don Corleone est exécuté dans sa voiture, il y a de la nourriture sur la banquette arrière. On entend alors cette réplique : "Laisse-le flingue, prends les cannelloni". C'est bien l'idée chez Giulio, à l'heure du déjeuner : à l'entrée de cet établissement éphémère, les smartphones sont confisqués avant de s'attabler autour d'une nappe à carreaux et dans une petite musique italienne.

"On vient écouter SCH dans l'ambiance de l'album, avec le restaurant et tout ce qui va avec, les serveurs, les tables et chaises... Tout est dans l'ambiance. On va manger des cannellonis et on verra bien si c'est bon !", se réjouissent ces gourmets mélomanes.

Attablé, Cédrick Lohou, de l'agence Ombres, organisateur de l'événement savoure : "C'est un restaurant qui est transmis par le Don à Giulio. On est dans toutes ces références mafieuses, cinématographiques", détaille-t-il, alors qu'arrivent les fameux cannelloni. "C'est la recette de la maman de Giulio, Rosa", précise Cédrick Lohou.

L'album démarre enfin sur les haut-parleurs : des références de gangsters, des punchlines... "Verdict : c'est un oui !", sort tout sourire un fan. "J'ai passé un bon moment, mais il y avait quand même de bruit. Les gens parlent et on n'entend pas tout... Mais les cannelloni sont très bons, je suis agréablement surpris !", se marre un autre.