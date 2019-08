PNL : le duo de rappeurs dévoile son nouveau clip "Blanka"

La vidéo cumule déjà 2 millions de vues sur Youtube.

"Un peu survolté, un dos louche comme Blanka. Sous jamaïca, j'sors un flow comme Sanka". Attendu fébrilement par les fans depuis un teaser publié le 30 juillet, le nouveau clip de PNL est enfin là. Après les cimes de la Tour Eiffel pour Au DD, les deux rappeurs Ademo et N.O.S ont choisi la jungle jamaïcaine comme décor pour leur titre Blanka. Mise en ligne vendredi soir à 20h sur Youtube, la vidéo frôle déjà les 2 millions de vues en fin de matinée.

Ce titre est issu du dernier album du groupe, Deux Frères. Sorti le 5 avril, ce disque a signé le grand retour du duo Ademo et N.O.S, porté par des morceaux comme Au DD, vu plus de 100 millions de fois sur Youtube. A sa sortie il avait battu le record du titre le plus streamé en 24h sur Deezer. L'album est maintenant classé numéro un des ventes au premier semestre 2019, avec 264 000 exemplaires écoulés selon un récent rapport du SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique).

Le nom du morceau est également celui d'un personnage emblématique du jeu de combat Street Fighter, dont la première version a été éditée dans les années 1980. Blanka est un humain sauvage à la peau verte et aux cheveux rouges qui aurait grandi dans la jungle. Il a le pouvoir de générer de l'électricité. Une référence qui n'a pas échappé à Sony. A l'occasion de la sortie du clip, Playstation offre un essai gratuit du jeu Street Fighter jusqu'au 11 août.