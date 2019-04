Paralysé par la maladie de Charcot, le rappeur Pone compose de la musique avec les yeux

Pone, alias Guilhem Gallart, a connu son heure de gloire au sein du groupe de rap la Fonky Family. Il y a quatre ans, on lui annonce qu'il est atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui le paralyse peu à peu. C'est avec ses yeux et un ordinateur qu'il a réussi à reprendre sa passion, la musique. Il a composé plusieurs morceaux.

Son corps ne peut plus bouger, mais sa créativité est toujours là. Pone, ancien membre de la Fonky Family, groupe phare de la scène rap française des années 90, n'a pas renoncé à la musique. C'est grâce à un ordinateur qu'il commande avec ses yeux qu'il peut désormais communiquer et composer. Entouré de sa femme et ses deux filles, il veut délivrer un message positif.

La musique a toujours fait partie de sa vie, c'est une véritable passionWahiba Gallart, épouse de PoneFrance 3 tarn

70 morceaux depuis le début de l'année

Pone n'est pas du genre à se laisser abattre ou à abandonner le combat contre la maladie. Dans sa chambre médicalisée, un système a été installé pour qu'il puisse communiquer avec ses proches. Grâce à ses yeux, il parvient à commander un ordinateur auquel il dicte ses pensées. L'outil maîtrisé, il s'est donc naturellement remis à la musique. Depuis le début de l'année, il a composé pas moins de 70 morceaux.

La maladie, son combat pour les autres

Pone est un optimiste. entouré de ses proches, il a dû accepter sa nouvelle condition, mais sa rage de vivre est immense. Face à cette maladie terrible, la maladie de Charcot ou la Sclérose latérale amyotrophique, il a décidé d'agir pour aider les autres. Toujours avec son ordinateur et ses yeux, il a créé un site pour partager son combat avec les familles touchées. http://laslapourlesnuls.com/

Cette maladie est tellement difficile pour les gens, ils sont démunis. Je veux les aider en leur disant qu'une vie est possible"Pone" - Guilhem GallartFrance 3 Tarn