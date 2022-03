OrelSan triomphe à Bercy avec un show généreux et dense en surprises

Lorsqu’on devient immense, se faire plus petit, avoir le triomphe humble. Quand on atteint les cîmes, se faire plus accessible. On dirait un principe de sobriété samouraï et c’est ce qu'OrelSan semble vouloir réaliser sur sa nouvelle tournée, qui fait une longue halte de cinq dates à guichets fermés cette semaine à Paris (jusqu’au samedi 19 mars). Nous y étions mercredi.

Intro de génie

C’est une idée de génie et comme toutes les meilleures idées elle est simple, basique. Le concert n’a pas commencé, les lumières sont toujours allumées, le brouhaha est là et le noir ne s’est pas encore fait lorsque le rappeur de Caen débarque, seul, sans prétention ni trompette, sur l’avancée de scène de l’AccorArena. Aucun décor, aucune scénographie, et pas le moindre roulement de tambour pour souligner l’instant. Le plus gros vendeur de disques de 2021 en France (pour un album sorti qui plus est au mois de novembre !) se présente avec naturel, en casquette et T-shirt à manches longues. Rien qui ne vienne souligner la différence entre lui et nous. OrelSan est des nôtres et la clameur du public est à la hauteur, impressionnante. La fête peut commencer.



"On a dû tellement reporter à cause du Covid, on est trop contents d’être là et on est là pendant cinq jours", souligne-t-il au micro, souriant, avant d’entamer Jour Meilleur en version a capella avec le public, suivi de l’autobiographique La Quête, lui aussi repris en chœur, alors que Skread, le fidèle producteur et metteur en sons a pris place à ses côtés.

Quand Bercy disjoncte

Toujours aucune scénographie. "J’ai commencé en rappant dans des salles des fêtes, je me sens mieux comme ça", justifie le rappeur âgé de 39 ans. Aussitôt la foule, sans besoin d’autre signal, se met à scander "Aurélien, une chanson, Aurélien, une chanson", comme dans le hit Défaite de Famille, qu’il attaque aussitôt, entouré désormais de quelques musiciens. Et puis tout à coup, le courant disjoncte. Le noir se fait. Les plombs de l’AccorArena ont-ils sauté ?



Ce bug qui écourte Défaite de famille est bien entendu voulu. Erreur fatale s’affiche sur un écran géant supposément en plein téléchargement, en fond de scène, que le rideau noir relevé a enfin dévoilé. Du propre, et son "sauce Magic Beau Gosse", prend la relève et soulève la salle, galvanisée par un OrelSan monté sur ressorts qui invite le public à sauter. Mais on ne va pas tout vous raconter, d'abord parce qu'on ne s'est jamais sentie aussi désolée de "spoiler" un show.

Le rappeur français OrelSan sur scène à l'AccorArena de Paris Bercy, le 16 mars 2022. (LAURE NARLIAN / FRANCEINFO CULTURE)

L'album "Civilisation" en force mais aussi d'anciennes pépites

Sachez juste qu’il y avait un écran incurvé en fond de scène, surmonté d’un autre écran arrondi, ce qui nous vaut de beaux effets, que des flammes sont convoquées sur le brûlot L’odeur de l’essence et qu’OrelSan chante dans sa chambre d’enfant reconstituée avec posters d’Eminem et de Bruce Lee sur le magnifique Notes pour trop tard dans lequel il offre ses conseils à l’ado qu’il était.



Sachez encore que le dernier album Civilisation est logiquement à l’honneur sur ce show, qui n’oublie pas les anciennes pépites telles Le chant des sirènes, Basique ou La Terre est ronde. Et que contrairement au premier show parisien où aucun invité n’avait pointé le bout de son nez, Gringe, son partenaire chez Casseurs Fowters, est monté sur scène pour Si facile et Bloqué durant le medley placé au cœur du show, et plus tard pour un explosif Casseurs Flowters Infinity, tandis que les deux sœurs d’Ibeyi faisaient une brève apparition à la fin de Notes pour trop tard.

Karaoké, jeu vidéo, plongée dans la fosse : le show privilégie le contact et l'interaction

Ce qui frappe durant ce show habilement construit, c’est la volonté d’OrelSan de cultiver la proximité et de réduire la distance avec le public dans cette salle de quelque 20 000 personnes et de le faire participer. C’est le cas avec la partie de Civilisation Fighter, un jeu vidéo rétro de combat opposant le personnage d’OrelSan à celui de RaëlSan, pour lequel il fait monter sur scène deux personnes du public et divise la salle en deux.



Au menu également un karaoké géant pour lequel personne n’a besoin de lire les paroles pour chanter Seul avec du monde autour. Sur La Terre est ronde, il va au contact et descend dans la fosse, serrant des louches avec fougue. Régulièrement, le rappeur vient sur l’avant-scène, il s’asseoit même au bord pour Ensemble, et il s’allonge carrément les bras en croix à la fin de Basique, une fois assuré que nous avons les bases.



Bête de scène accomplie, OrelSan est manifestement dans une forme olympique. Il termine en présentant longuement ses musiciens, son ami et "backeur" Ablaye, le pianiste Phazz, le guitariste et bassiste Eddy Purple, le batteur Manu Dyens ainsi que son producteur et beatmaker Skread, longuement applaudi, au pied duquel il se prosterne. Et ce juste après avoir rejoué pour le plaisir l’euphorisant Du propre, qui dit notamment "J’veux voir mes fans grandir avec moi, j’leur vendrai jamais n’importe quoi". Mission accomplie. Samedi soir, à l’issue de ses cinq concerts à Bercy, 100 000 personnes seront venues l’applaudir.



OrelSan est à nouveau en concert à l'AccorArena jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars 2022. Puis il poursuit sa tournée partout en France et en Belgique avant de revenir le 9 décembre dans la capitale à La Défense Arena.