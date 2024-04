Les Flammes 2024 : le triomphe d'Aya Nakamura, le retour des rappeurs La Fouine et Médine, Gazo sacré artiste de l'année

La deuxième édition des Flammes, l'équivalent des Victoires pour le rap et ses courants, avait lieu en direct dans la soirée du jeudi 26 avril sur W9, Twitch et YouTube. De nombreux moments forts étaient attendus notamment la performance d’Aya Nakamura, artiste la plus nommée cette année, le potentiel doublé de Gazo et certaines apparitions surprises.

Le public n’a pas été déçu par cette cérémonie célébrant la musique urbaine peu représentée aux Victoires de la musique, malgré l'engouement considérable en France. Les nominations et les lauréats des Flammes sont le résultat de l'agrégat du vote du public et du vote du jury. Voici les temps forts des Flammes 2024.

Aya Nakamura reine de la soirée

Sur le tapis rouge toutes les personnalités étaient unanimes. Celle qu’ils attendaient c’était Aya Nakamura. Et c’est elle qui a ouvert la cérémonie sur un medley incluant ses titres phares Oumou Sangaré, Baby, Pookie et son nouveau tube Hypé dans une fourrure blanche. Elle a enflammé la scène et la salle avec cette performance très attendue. Pour rappel, Aya Nakamura a été touchée par une vague de racisme, après l'annonce de sa potentielle participation à la cérémonie d'ouverture des JO.

Artiste la plus nommée de la soirée avec six nominations, la chanteuse a remporté trois récompenses. Celle qui est surnommée "la reine de France", a d’abord remporté la Flamme de l’album nouvelle pop. "Cette victoire-là c’est pour toutes les renois. On vient de loin. Merci à mon équipe et aux partenaires musicaux malgré les tracas", a-t-elle déclaré sur la scène du Théâtre du Châtelet en récupérant sa récompense. "Je reçois tout l’amour malgré les polémiques et les critiques, merci beaucoup", a-t-elle ajouté.

Elle a également remporté la Flamme du rayonnement international de l’année et celle de l’artiste féminine, qu’elle avait déjà remportée l'an passé, pour la première édition des Flammes. "Etre artiste féminine, en plus noire et qui vient de banlieue, c’est très difficile", a affirmé Aya Nakamura. Celle qui fait rayonner la culture française à l’international a ajouté : "je sais d’où je viens, je sais que j’en ai inspirée plus d’une. Ça me donne encore plus de courage".

Rachida Dati absente : "Elle est dans le Macron gang"

Contrairement à l'ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak qui avait assisté à la première édition des Flammes l’année dernière, Rachida Dati a marqué par son absence. Le comédien et humoriste Waly Dia ne l’a d'ailleurs pas épargnée dans son discours en ouverture de la cérémonie. "Elle est pas là Rachida Dati ? Elle a fait partie du cartel de Sarkozy, maintenant elle est dans le Macron gang, il faut pas lui faire confiance", a-t-il asséné. "On sait très bien que nos politiques n’en ont rien à faire de nos cultures", a poursuivi Waly Dia. Il a également commenté la vague de racisme touchant Aya Nakamura. "Le problème, c’est pas la musique, le problème, c’est qu’Aya, c’est une femme, noire, qui leur donne pas l’heure."

Le retour des légendes : Alonzo, Fanny J et performance surprise de La Fouine

"Il a pris 20 piges, piges, piges. Sam a pris du ferme, ferme, ferme". Cette phrase aujourd'hui iconique appartient au rappeur La Fouine qui a fait un retour surprise sur scène et a donné un medley de ses plus grands titres. Il a reçu une ovation du public qui a chanté Ça fait mal, Hamdoulah Ça va, ou Qui peut me stopper. La Fouine a été rejoint par la chanteuse Zaho, discrète dans l’industrie de la musique, pour interpréter leur titre Tu es mon meilleur. La Fouine en a profité pour annoncer une date de concert à l’Accor Arena de Bercy.

La chanteuse guyanaise des années 2000 Fanny J a également fait un retour sur scène pour interpréter Okay et Ancrée à ton port. Le rappeur légendaire de Marseille, Alonzo est lui venu rapper Finis les, un titre phare de son répertoire. "Je suis content de voir que l’art de rue est à l’honneur", a-t-il déclaré avant sa performance.

Alonzo a clôturé la cérémonie avec la chanson Petit Génie qu’il partage avec Jungeli, Imen Es, Abou Debeing et Lossa et pour lequel il a remporté la Flamme du morceau de musiques africaines ou d'inspiration africaine de l'année.

Shay enflamme de nouveau la scène

La rappeuse Shay a de nouveau mis le feu aux Flammes et a performé Santa Fe, issu de son dernier album, Pourvu qu’il pleuve. Une ambiance désertique et des tenues en cuir ont accompagné la performance de Shay qui s’est terminée sur une moto façon rodéo.

La rappeuse a remporté la Flamme du clip de l’année pour son titre Commando, remise par les cinéastes Alice Diop et Lina Soualem. "Pour l’histoire, quand on a sorti ce clip, ça a été la vidéo la moins visionnée de l’histoire de mes clips. J’étais un peu triste parce que j’étais déçue, je me disais qu’on avait une vision, mais peut-être que les gens n’avaient pas compris". Shay a remercié ses fans et rappelé qu’elle les retrouverait dans une tournée des festivals cet été et au Zénith de Paris l'hiver prochain.

Médine rend hommage aux victimes de Gaza

Le rappeur Médine a rendu un hommage poignant en interprétant son morceau Gaza soccer beach issu de son l'album Démineur (2015). Gaza, où, rappe-t-il, l'on "joue la Coupe du monde sous l'œil des journalistes". Derrière lui étaient affichés les noms de certains enfants palestiniens morts sous les bombardements. "Merci aux Flammes de nous permettre d’afficher le nom de tous les enfants disparus. Il n’y a pas assez de place pour inscrire sur les murs du théâtre tous les noms des 35 000 victimes", a-t-il déclaré solennellement à la fin de sa performance.

Le rappeur est sous les controverses, notamment pour un tweet jugé antisémite qui avait créé la polémique l'été dernier. "Non seulement je ne suis pas antisémite mais en plus je lutte contre l'antisémitisme depuis 20 ans au plus près, sur le terrain", s'était défendu Médine l'été dernier.

Gazo artiste de l’année pour la seconde fois

La Flamme de l’artiste masculin a de nouveau été remportée par le rappeur Gazo. "J’ai eu l’honneur d’être là pour l’inauguration des Flammes, là c’est ma deuxième année consécutive". Nommé à cinq reprises, il était le grand favori pour remporter cette catégorie. Ancien SDF devenu prince français de la drill, Gazo a marqué l'année avec ses collaborations et son style singulier. Il a remercié sa mère actuellement à l’hôpital.