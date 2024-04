Les Flammes 2024 : Gazo, l'ancien SDF devenu prince français de la drill, en lice pour devenir artiste de l'année pour la deuxième fois

Représentant français de la drill, courant sombre venu de Chicago, le rappeur de 29 ans Gazo est nommé à cinq reprises à la deuxième cérémonie des Flammes, la cérémonie dédiée au rap et à ses courants satellites qui se déroule jeudi 25 avril. De nouveau nommé meilleur artiste masculin, récompense qu'il a déjà gagnée l'an dernier, Gazo a de nouveau marqué l'année.

De sa série de titres Drill FR multicertifiée à ses nombreuses collaborations, impossible de passer à côté de Gazo. Salué, son premier projet en commun avec Tiakola, La Mélo est gangx (2023) est certifié disque d'or moins d'un mois après sa sortie. Nommé aux côtés de son complice Tiakola, Gazo a pris une belle revanche sur la vie. Entre décrochage scolaire précoce et placements en foyer, l'artiste aurait pu mal tourner.

La vie de la rue en couplets drill

Rapper, c'est historiquement raconter son mode de vie et les injustices qu'il comporte. Originaire de Châteauroux, Ibrahima Diakité de son vrai nom, est le benjamin d'une fratrie guinéenne de cinq enfants. Placé dès 11 ans dans un foyer éducatif sur décision de justice, il arrête l'école en sixième et enchaîne les placements en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. La descente aux enfers continue. En 2017, il est incarcéré une première fois en maison d'arrêt et devient SDF. Il vit entre des squats de Saint-Denis et la rue, et tombe dans diverses activités illicites.

La musique devient son échappatoire, une manière de surmonter sa vie difficile. Gazo fonde Barrodeur Music, un groupe avec d'autres jeunes de son foyer, rencontrés lors d'une fugue. Ce début modeste dans la musique est remarqué par des rappeurs confirmés.

"Je faisais 5 000 vues. Puis y'a Gato (rappeur du collectif 92i) qui m'a partagé sur sa page Instagram, du coup Booba avait vu ça, et il a reposté", disait Gazo en 2022 sur Mouv'. Débutant sous le nom de Bramsou, Gazo finit par abandonner ce nom de scène déjà plébiscité par d'autres artistes comme Bramsito.

Il prend le nom de Gazo, le surnom des personnes de confiance dans son quartier, ceux sur qui il est possible de compter en cas d'ennuis.

Le rappeur déclarait au magazine Numéro le 24 février 2021 : "J'ai commencé par le rap, puis j'ai découvert la drill, quelque chose de sale qui reflète ce qui se passe dans les quartiers défavorisés, mais à la fois très mélodieux et dansant même, puisque ça a pris ses racines en Jamaïque."

La série de titres Drill FR, qu'il commence en 2019, permet à Gazo de se faire connaître et attire l'œil du label Epic Records France de Sony Music. C'est le premier artiste à signer sur ce label, la version américaine incluant notamment Drake ou Travis Scott.

Gazo saisit l'engouement autour de la drill aux États-Unis, popularisé entre autres par le titre Dior de Pop Smoke, un carton en France. Gazo sample justement ce morceau dans Drill FR 26. Se lancer dans la drill était la dernière chance de Gazo pour faire décoller sa carrière. Il disait à cette période être "à bout de souffle".

Tiakola, Hamza, Gims : le roi des collaborations

Avec sa voix grave, son timbre de voix et sa diction singulière, Gazo attire plusieurs artistes. Il collabore en 2020 avec Freeze Corleone, sur Drill FR 4, considéré encore aujourd'hui comme le titre du drill francophone.

Depuis, on ne compte plus les collaborations avec des artistes urbains ultra-populaires. Hamza, Gims, Soolking, Kaaris, Tayc, Jul, Dadju, Naps ou plus récemment la rappeuse Shay, le succès et l'identité artistique de Gazo adaptée à toutes les sonorités, attire de nombreux artistes français issus de toutes les branches du rap.

Sa collaboration avec Tiakola est la plus marquante. Il partage avec lui son dernier album sorti fin 2023, La Mélo est gangx en référence aux titres emblématiques Malagangx de Gazo et La Melo de Tiakola. Les deux artistes ont une histoire commune.

Leur première collaboration officielle date de 2021 avec le morceau Kassav. Quelques années plus tôt, les deux rappeurs avaient déjà collaboré sur le titre M.G.B.Z, lorsque Gazo portait le nom de scène Bramsou et que Tiakola faisait encore partie du groupe 4Keus Gang. Les deux rappeurs complices se disputeront le titre d'artiste de l'année aux Flammes jeudi.