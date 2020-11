"Le public me manque" : rencontre avec le rappeur Naza à quelques jours de la sortie de son prochain album

Pas question de rester les bras croisés pendant le confinement. A quelques jours de la sortie de son prochain album Gros bébé qui sera disponible le 13 novembre prochain, Naza bosse dur. Avec son complice, le compositeur et guitariste Binguy, il met la touche finale à ses dernières créations. Une façon d'apaiser son impatience de retrouver son public et Creil, sa ville adorée.

"J'aime rigoler", d'emblée Naza annonce la couleur. A quelques jours de la sortie de son quatrième album, le rappeur aux dizaines de millions de vues sur YouTube reste très détendu. Bien sûr, la période n'est pas très gaie. Lui qui déplace les foules à chacune de ses apparitions regrette l'isolement imposé par le confinement : "Concerts, shows, festivals...Il n'y a plus rien. Les moments avec les fans, c'est ça que j'aime. Ça me manque !" Mais la vie continue et la promo aussi ! Dans les médias et sur les réseaux sociaux, Gros bébé s'annonce. Le premier single, Joli bébé en duo avec Niska a déjà dépassé les 30 millions de vues sur YouTube.

Que de chemin parcouru pour le gamin de Creil ! D'origine congolaise, Naza a en effet grandi dans un quartier populaire de la cité picarde aux côtés de son pote de toujours, le rappeur Keblack. C'est d'ailleurs grâce à des featurings sur plusieurs titres de ce dernier (et notamment On est équipé en 2015) que l'artiste s'est fait connaître du grand public. Un passé qu'il n'a pas oublié et auquel il reste très attaché : "Je kiffe ma ville, c'est la meilleure ville de France !" Une ville que Naza a hâte de retrouver, ainsi que ses fans. Mais ça, ça n'est pas pour tout de suite.

Naza - Gros bébé dès aujourd'hui en précommande et en vente sur les plateformes de téléchargement à partir du 13 novembre.