La rappeuse américaine Cardi B devient l'un des nouveaux visages de Balenciaga

Elle en a elle-même fait l'annonce sur les réseaux sociaux : Cardi B, rappeuse américaine aux 75 millions d'abonnés sur Instagram, devient l'un des nouveaux visages de la maison française Balenciaga.



De son côté, Balenciaga a précisé : "Les images de la collection automne-hiver 2020 ont été auto-produites (...) par le réseau d'amis de Balenciaga connecté à travers leurs écrans malgré le confinement lié à l'épidémie de coronavirus."



"La créativité dont a fait preuve le réseau de la marque a été une source d'inspiration pour cette série qui enrôle des membres de l'équipe créative (...) ainsi que des muses incluant Cardi B et Eliza Douglas", poursuit la maison française. Cardi B, rappeuse de 27 ans, s'affiche désormais en grand sur l'une des façades du musée du Louvre à Paris.

First look at new BALENCIAGA billboard with Cardi, displayed on the side of the Louvre museum in Paris.



“I remember how I felt seeing myself on a billboard in NYC Times Square, but PARIS? Wish I was there to see in person!” — @iamcardib via Instagram pic.twitter.com/Ui9wupEBE9