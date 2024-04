La billetterie pour les concerts de Jul au Stade de France et au Vélodrome prise d'assaut

Le rappeur marseillais Jul a fait saturer les billetteries en ligne pour ses deux prochains concerts en 2025, le 26 avril au Stade de France et le 24 mai au Vélodrome, rapporte ce mercredi France Bleu Provence. Les deux concerts affichent désormais complet. La billetterie ouvrait ce mercredi à 12 heures et a été prise d'assaut. Plus d'un million de fans se trouvaient dans les files d'attente pour tenter d'obtenir une place, en vain pour la plupart d'entre eux, comme le montrent plusieurs commentaires sur X.

Des billets déjà en revente à près de 500 euros

Les reventes sont déjà en cours, constate France Bleu Provence. À peine dix minutes après l'ouverture de la billetterie, des places étaient en vente sur Leboncoin ou des plateformes illégales de revente pour des prix allant de 55 à 486 euros. Sur X, le Stade de France précise que "pour lutter contre le marché noir, les billets achetés sur notre site seront uniquement disponibles en blockchain [système de sécurité numérique qui permet d'émettre un ticket infalsifiable], à l'approche du concert, via notre appli !"

En plus de dix ans de carrière, Jul est devenu l’un des rappeurs les plus populaires en France, avec 7,5 millions d’albums vendus, 26 disques d’or et 22 de platine.