JO de Paris 2024 : Flavor Flav, le rappeur américain, se jette à l'eau pour soutenir l'équipe de water-polo US féminin

Il n'y a pas que Snoop Dogg aux JO de Paris : Flavor Flav, rappeur à la pendule autour du cou, pilier du collectif américain Public Enemy, est l'ambassadeur-sponsor de l'équipe américaine féminine de water-polo, triple championne olympique en titre.

Alors que son groupe, mené par Chuck D, chantait en 1988 Don't Believe the Hype (Ne crois pas au battage médiatique), Flavor Flav se mue à 65 ans en "hypeman", "rabatteur médiatique" d'une formation en manque de lumière. Il s'est même jeté à l'eau avec les joueuses pour une petite séance de tirs au but, comme en témoigne une vidéo cocasse sur son Instagram. Le rappeur senior, bonnet de bain n° 24 floqué pour lui, réussit enfin une tentative, après plusieurs "ce n'est vraiment pas fa-ci-le !", lancés de sa voix traînante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Flavor Flav ⏰ (@flavorflavofficial)

Sa venue à Paris est imminente. Il y a quatre jours, redevenu un jet-setter, Flavor Flav a posté sur Instagram une vidéo où on le voit faire la fête avec le DJ Calvin Harris à Ibiza, criant "juste avant que j'arrive à Paris !". Sa présence est annoncée au MPC (centre de presse principal) des JO de Paris dans la matinée du vendredi 26 juillet pour "parler de son soutien à l'équipe de water-polo féminine américaine". Le Rebel Without a Cause (Rebelle sans cause, autre titre de Public Enemy en 1988) s'est donc trouvé une croisade.

"Troisième job"

"Le but est de ne laisser personne sur la route, ni ces athlètes, ni leur famille. Moi, sur terre, j'ai couru un 200 mètres [lors des sélections américaines pour les JO], Flavor Flav, dans l'eau, soutient l'équipe de water-polo féminine", analyse Snoop Dogg, 52 ans, autre monument du rap US, lors une conférence de presse téléphonique.

Celui qui sera commentateur des JO de Paris pour la chaîne américaine NBC estime que "l'heure du grand rapprochement est venue" entre "le hip-hop et les Jeux olympiques, puisque le breakdance est une épreuve olympique désormais".

Pour Flavor Flav, tout part d'une bouteille à la mer lancée sur ses réseaux sociaux par Maggie Steffens, capitaine d'une équipe qui a besoin de mécènes pour voyager, se loger à l'étranger, etc. "Certains ne le savent pas, mais beaucoup d'athlètes olympiques ont besoin d'un deuxième, voire troisième job (moi la première !) pour vivre leur rêve olympique".

"Je ne savais pas grand-chose du water-polo, j'avais vu des images des JO mais quand mon manager m'a montré ce message de Maggie, ça m'a touché", a confié Flavor Flav sur la chaîne américaine CBS. Et voilà le rappeur, casquette de travers et lunettes fantaisie, se bombardant ambassadeur, troquant la lourde pendule à son cou contre un gros logo de sa nouvelle équipe de cœur.

Et Taylor Swift ?

L'homme, qui est devenu une marque, a promis sur CBS d'offrir 1 000 dollars à chacune de ses membres après les JO, ainsi qu'une croisière via une compagnie qui sponsorise ses périples, comme celui à Ibiza. La communication autour de l'équipe a évoqué ensuite un contrat de "cinq ans de sponsoring", étendu à la formation masculine, et une "contribution financière" totale toujours confidentielle. L'idée est que le rappeur, icône de la pop culture, figure de la téléréalité, attire d'autres bienfaiteurs, dans un deal où tout le monde, y compris lui, gagne en termes d'image.

Convaincra-t-il Taylor Swift ? La mégastar américaine de la pop avait offert des tickets VIP pour son concert dans une salle de banlieue parisienne qui accueillera certains matches olympiques aux joueuses de Maggie Steffens, quand ces dernières étaient venues pour des rencontres tests en France en mai. Et Flavor Flav était en début de semaine à Hambourg (Allemagne) parmi les fans de la chanteuse à son show. Une coïncidence ?

Pendant que la tournée européenne de Taylor Swift se poursuit, le premier match des Américaines aux JO est samedi contre la Grèce. Un rappeur-supporteur dans les tribunes risque de faire du bruit. Bring The Noise (Ramène le bruit) rappait Public Enemy en 1988.

Suivez la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024 sur France.tv et France 2 vendredi 26 juillet à partir de 19h30.