Hustle & Flower, le festival 100% rap de Clermont-Ferrand inaugure sa première édition

Pendant quatre jours, Clermont-Ferrand et son agglomération vont vibrer au son du rap. Ce festival flambant neuf accueille des figures montantes de la scène française et internationale.

Temps de lecture : 2 min

Un festival entièrement consacré au rap, c’est rare en France. Ce qui peut paraître étonnant au regard de la place du rap aujourd’hui sur les réseaux sociaux et à la radio. Alors le label et tourneur clermontois Flower Coast a décidé de créer un festival qui lui est entièrement dédié. 17 artistes sont invités à se produire dans cinq lieux différents.

France 3 Auvergne : R. Beaune / V. Mathieu / L. Janin / D. Robert

Un vivier de rappeurs à Clermont-Ferrand

C’est une grande fête du rap qui commence au cinéma, avec la projection, ce mercredi 27 septembre, du film culte Hustle & Flo. Un long métrage de 2005 qui s’inspire de la vie de l’américain Tommy Wright III, un des vétérans du rap de Memphis. La soirée se poursuivra avec un premier concert d’un artiste local, Ashéo, qui en 5 ans, a réussi à se faire un nom dans le monde du rap. "Il y a plein de rappeurs de tous les styles à Clermont-Ferrand. C’est encore assez méconnu du public en France mais la région est un vrai vivier" raconte-t-il. Ces artistes made in Clermont vont côtoyer pendant quatre jours des têtes d’affiche. "Rassembler des artistes locaux, nationaux et internationaux, c’est du partage, de l’échange. C’est un truc qui me touche et me plaît" s’enthousiasme Ashéo. Parmi ces pointures du rap, il y a Crystal Millz. C’est l’une des artistes émergentes de la scène hip-hop britannique. Le public pourra entendre sa voix rauque à la Coopérative de Mai le vendredi 29 septembre. Juste avant son concert, c’est un jeune artiste prometteur du rap français qui chauffera la salle, le lillois Sto.

40 ans de rap en France

"Il y a plein d’artistes qui méritent d’être mis en avant pour montrer ce qu’ils ont à défendre" explique Yacé, l’organisateur du Festival. Hustle & Flower célèbre aussi un double anniversaire, un demi-siècle de rap aux Etats-unis et quatre décennies sur notre territoire. "Il y a tellement de raps différents, 40 ans après son arrivée en France, que cela nous semblait logique avec Flower Coast de créer un évènement de ce style ici" précise Yacé. Le festival refermera ses portes le 30 septembre au Rimshot avec notamment Sheng, une artiste française d’origine sino-libanaise, qui rappe en mandarin et français. Un concert plein de belles surprises musicales en perspective.

Festival Hustle & Flower, à Clermont-Ferrand, jusqu'au 30 septembre 2023, plus de détails sur la programmation ici.