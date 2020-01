Déjà star sur Instagram, le rappeur joy.s.a.d sort un premier clip "Chicha pomme"

En quelques mois, il est devenu une star sur les réseaux sociaux. Le rappeur périgourdin joy.s.a.d passe désormais à la vitesse supérieure : il vient de signer avec le label de Christine and the Queens et de sortir son premier clip "Chicha pomme".

Un visage d'ange, un regard de tueur. Joy.s.a.d a ce qu'on appelle une gueule. Sous une cascade de cheveux bouclés qui lui donne un air juvénile, le jeune rappeur de 19 ans a pourtant déjà tout d'un grand. Après s'être fait remarquer sur Instagram et à la radio, ce Périgourdin s'attaque à la face B de son ascension.

Initié au rap dès son plus jeune âge par un beau-père passionné, Nathan Fernandez alias joy.s.a.d a rapidement compris la force des réseaux sociaux : "Ca fait longtemps que je veux faire du rap, mais au début c'était un peu une lubie. Et puis quand j'ai vu que je pouvais faire des vues, je me suis dit : on va foncer !"



Aujourd'hui, joy.s.a.d rassemble 119 000 abonnés sur son compte Insta. Grâce à 1minute2rap, le challenge musical mensuel lancé par le réseau social, le jeune artiste a été repéré par Because Music, le label de Booba, Stromae, Christine and the Queens et les Rita Mitsouko !

Après un passage remarqué en juin dernier dans Planète Rap de Marwa Loud, émission phare de Skyrock, le jeune prodige aux freestyles d'une spontanéité rafraîchissante vient de sortir un premier clip, Chicha pomme.